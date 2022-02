Roma, 24 feb – La pandemia è finita, ormai lo ripetono tutti e lo sanno pure i sassi. Solo Speranza pare non essersene accorto. Eppure, alla fine la doccia gelata è arrivata pure per lui: con un popolo italiano stremato dalle restrizioni e strozzato dalla crisi economica (che adesso potrebbe persino peggiorare a causa della crisi in Ucraina), Mario Draghi ha deciso di riaprire. «Continueremo a monitorare con attenzione la situazione pandemica, pronti a intervenire in caso di recrudescenze. Ma il nostro obiettivo è riaprire del tutto, al più presto», ha affermato il premier al Teatro del maggio musicale fiorentino.

Draghi boccia la linea dura di Speranza

La data del «tana libera tutti» è sempre la stessa: il 31 marzo. E cioè la scadenza naturale dello stato di emergenza, che Draghi – con grande scorno di Speranza – non intende prolungare. Stando a quanto dichiarato dal presidente del Consiglio, la fase delle riaperture è stata resa possibile «grazie ad una situazione epidemiologica in forte miglioramento e al successo della campagna vaccinale». A fronte di un drastico calo dei ricoveri, pertanto, ci sarebbero tutti i «margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese».

Le restrizioni che verranno abolite

La fine dello stato di emergenza implica che il governo e la Protezione civile non potranno più agire con l’investitura di poteri straordinari, che il Cts verrà di fatto smantellato e che, infine, decadrà la carica di commissario all’emergenza. Con buona pace di Speranza, spiega Draghi, a partire dal 1° aprile «non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate, le scuole resteranno sempre aperte per tutti, perché saranno eliminate le quarantene da contatto, cesserà ovunque l’obbligo delle mascherine all’aperto e quello delle Ffp2 in classe». Anche Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, fa eco al premier: «Le restrizioni che si basano principalmente su distanza e mascherina e che regolano la nostra quotidianità – ha spiegato – saranno mano a mano asciugate fino ad arrivare a una totale normalità. Toglieremo anche le mascherine al chiuso, ma con intelligenza e guidati dalla scienza. Intanto ridurremo mano a mano i protocolli e le distanze nei ristoranti e nelle palestre».

Ma il green pass al premier piace proprio tanto

Su una cosa però Speranza può gioire: come ha confermato Draghi, il green pass non verrà abolito. Tutt’al più, ha affermato il premier, «metteremo gradualmente fine all’obbligo di utilizzo del certificato verde rafforzato, a partire dalle attività all’aperto, tra cui fiere, sport, feste e spettacoli». La supercazzola, insomma, è servita: via lo stato di emergenza (e il super green pass), ma non il certificato verde. Stesso discorso per l’obbligo vaccinale imposto agli over 50: resterà in vigore almeno fino al 15 giugno. La pandemia è finita, sì, ma la strada per tornare a una vera normalità è ancora lunghissima.

Elena Sempione