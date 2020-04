Flash mob di Fratelli d’Italia a Palazzo Chigi. Meloni: “La misura è colma” (Video)

Roma, 28 apr – Parlamentari e consiglierei regionali del Lazio di Fratelli d’Italia hanno manifestato di fronte a Palazzo Chigi “per rappresentare il dissenso delle migliaia di italiani che rischiano il lavoro”. Giorgia Meloni ha guidato la protesta degli esponenti di Fdi che con mascherine tricolori e distanziati di due metri hanno mostrato cartelli con varie scritte tra cui “Il silenzio degli innocenti” e le categorie maggiormente penalizzare dalle misure restrittive. “Il Parlamento non decide niente – ha dichiarato Giorgia Meloni – ci sono quattro persone che si chiudono dentro una stanza e decidono del futuro di milioni di persone. Noi la fase 2 la vogliamo discutere e votare in Parlamento e non resteremo a guardare”.

“Siamo davanti Palazzo Chigi – ha detto il leader di Fratelli d’Italia – per gli italiani che vogliono risposte dalla politica. Vogliamo dare loro voce e dire che non siamo d’accordo su come si sta gestendo la fase 2, la cosiddetta ripartenza, che ripartenza non è. Il governo si assuma le sue responsabilità. Noi abbiamo fatto una proposta alternativa, il punto è che non c’è un luogo per discuterla”.

Alessandro Della Guglia