Roma, 22 nov – Il governo ha deciso di accontentare le regioni: in arrivo il super green pass, ossia restrizioni e divieti soltanto per i non vaccinati. Il nuovo decreto sarà approvato entro pochi giorni e imporrà un nuovo giro di vite anti contagi. “Dobbiamo evitare che ci sia un aumento importante di richieste di ospedalizzazione. Dobbiamo anche dare certezze al sistema economico e imprenditoriale di questo Paese”, dice Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia e presidente della Conferenza delle regioni. E’ questa la linea degli amministratori locali, che tra oggi e domani incontreranno il governo.

Super green pass: attività sociali vietate per i non vaccinati

“Proporremo al governo di scegliere il più presto possibile misure che possano favorire le vaccinazioni, garantendo in caso di passaggio di zona la possibilità di superare le restrizioni per le persone vaccinate o per coloro che hanno superato la malattia. Questo potrebbe spingere indecisi a partecipare alla campagna di vaccinazione e dare certezze a imprese, ristoratori, albergatori, negozianti”, anticipa Fedriga, intervenuto a Mezz’ora in più su Rai3. “E’ una sfida difficile, ma dobbiamo tenere insieme questi due fattori. Se non interveniamo, oggi in una regione in zona arancione o rossa si chiude per tutti. Si chiude per tutti a prescindere, nella fotografia attuale. Parliamo di far fare un po’ più di cose a chi ha meno rischi di ospedalizzazione: non si tratta di chiudere qualcuno, si tratta di aprire un po’ di più per qualcun altro“, chiarisce Fedriga. Tuttavia la sostanza è che divieti ed eventuale lockdown riguarderanno solo i non vaccinati.

L’allarmismo di Zaia

Anche il governatore veneto Luca Zaia conferma: “Non possiamo chiudere, si punterà su questo green pass rafforzato. Immagino andrà a finire così: i vaccinati potranno accedere ai ristoranti in zona arancione o rossa, chi non è vaccinato avrà limitazioni“, dice il leghista a Che tempo che fa su Rai3. “In Veneto abbiamo circa 400 persone ricoverate. Di queste, 71 sono in terapia intensiva e l’80% di queste persone non sono vaccinate. L’anno scorso avevamo circa 2.000 persone in ospedale, lo scenario è cambiato: il vaccino ha creato un muro davanti al contagio. Dobbiamo dialogare con i cittadini che non hanno ancora deciso di vaccinarsi, rischiamo di perdere la partita“, avverte Zaia. “In generale nessuna campagna vaccinale arriva al 100%. Cosa sarebbe l’obbligo vaccinale? L’accompagnamento coatto alla vaccinazione, l’ammanettamento e l’arresto fino alla vaccinazione? Qualcuno ce lo dica…”, chiede il governatore veneto.

Governo verso restrizioni per i non vaccinati a partire dalla zona arancione

La parola dunque passa al governo. I ministri della Salute Speranza e degli Affari regionali Gelmini discuteranno le nuove norme con i governatori. Poi il premier Mario Draghi riunirà la cabina di regia politica e, a seguire, ci sarà il Consiglio dei ministri che varerà il nuovo decreto. Allo stato attuale, l’esecutivo sembra orientato a far scattare le restrizioni a partire dalla zona arancione. Ovviamente solo per chi non è vaccinato o non è guarito dal Covid. Sempre sul fronte anti pandemia, a giorni scatterà l’obbligo di effettuare la terza dose per il personale sanitario e per i lavoratori che entrano nelle Rsa, le residenze per anziani. Non è escluso che l’obbligo vaccinale sarà esteso al personale scolastico, alle forze dell’ordine e ai lavoratori della pubblica amministrazione a contatto col pubblico.

Green pass sarà ridotto a 9 o 6 mesi. Chi è senza non potrà fare niente (a parte andare a lavoro, con il tampone negativo)

Come è noto, la durata del green pass sarà ridotta. Alla scadenza del periodo stabilito se non si effettua la terza dose il certificato non è più valido. Non è ancora chiaro se la validità sarà ridotta da 12 a 9 o a 6 mesi. Bisognerà attendere il parere del Cts. Sul fronte dei divieti per i non vaccinati, l’esecutivo è orientato a vietare bar e ristoranti al chiuso, palestre, piscine, stadi, cinema, teatri, musei, impianti sciistici. Praticamente tutte le attività sociali. I non vaccinati potranno solo recarsi a lavoro, con tampone negativo. Per quanto riguarda i trasporti, chi non è vaccinato dovrà fare il tampone per salire a bordo di treni dell’alta velocità o degli aerei. Impossibile ovviamente imporre il tampone per prendere i mezzi pubblici, soprattutto per via dei controlli.

Verso la riduzione della durata del tampone: 24 ore per antigenico, 48 per molecolare

La validità del tampone potrebbe scendere a 24 ore per l’antigenico e a 48 ore per il molecolare. Una ulteriore stretta, che colpirebbe soprattutto i lavoratori, e che punta a far vaccinare chi ancora non l’ha fatto. Questo sempre perché il governo ha preferito non imporre l’obbligo vaccinale ma un obbligo indiretto, quello del green pass. Il paradosso è che con la certificazione verde – e non con un tampone negativo – si può andare dappertutto. Senza alcuna garanzia dunque di non essere infetti.

Adolfo Spezzaferro