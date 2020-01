Roma, 30 gen – Il ministro della Sanità che di nome fa Speranza ce ne dà ben poca sui possibili risvolti di un’eventuale epidemia del coronavirus in Italia. Se l’intento era quello di tranquillizzare i cittadini dello Stivale, non vi è riuscito per nulla. «Il nuovo virus, pur essendo per il momento classificato come di tipo B quanto a pericolosità (al pari di quelli della Sars, dell’Aids e della Polio), viene gestito come se fosse appartenente alla classe A (la stessa del colera e della peste)». Niente panico, insomma.

Uno strano modo di comunicarci che tutto è sotto controllo. La dichiarazione si trovava in un’informativa urgente sulle iniziative per contrastare la diffusione del coronavirus alla Camera, ed è stata letta oggi nel corso dell’incontro della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg). E contiene anche la cifra stanziata per le misure preventive: « È stato firmato, il 28 gennaio, il decreto attuativo per il finanziamento di 235 milioni, stanziati in Finanziaria, per dotare i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta di strumenti diagnostici di base».

«In questa fase invito i pazienti che non si sono ancora vaccinati contro l’influenza stagionale a farlo», esorta Speranza. Per evitare che «si mettano insieme i timori per l’influenza, fortemente attiva in questo periodo dell’anno, e i timori per il virus cinese». «Ma anche per facilitare la diagnosi e alleggerire il Sistema sanitario». Dello stesso parere anche il Segretario nazionale della Federazione dei medici di medicina generale (Fimmg), Silvestro Scotti. «Chi non lo ha fatto si vaccini – avverte – perché così rende due servizi. Uno a se stesso e uno al medico che lo visita, perché facilita la diagnosi delle due infezioni». «Non è tardi per vaccinarsi, la stagione dell’influenza finisce, di solito tra fine marzo e inizio aprile».

Nel frattempo, sono negativi i primi test sui due casi sospetti di coronavirus a bordo di una nave della Costa Crociere ferma al porto di Civitavecchia. Una signora cinese di Hong Kong, in viaggio con il compagno, starebbe accusando febbre e problemi respiratori. I medici dello Spallanzani hanno raggiunto l’imbarcazione per realizzare i test e a quanto pare non si tratterebbe del temuto virus cinese, che ha già mietuto 170 vittime. Ma per la conferma assoluta bisogna aspettare gli altri risultati.

Cristina Gauri