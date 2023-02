Roma, 17 febbraio – Non poteva non destare stupore e malcontento, la decisione di Bruxelles di legalizzare la vendita di insetti, larve e farine animali. Da sempre fantasiosa ed eccellente patria del cibo, l’Italia è tra le poche nazioni europee che fortunatamente stanno mostrando scetticismo, se non opposizione, contro la nuova discussa norma europea. Dalla politica, con il centrodestra in testa, fino alle associazioni di categoria e a diverse coraggiose catene di supermercati o singoli negozi di alimentari, il nuovo diktat Ue sull’alimentazione degli europei, è il caso di dirlo, agli italiani è già andato di traverso ancora prima di arrivare nel piatto.

Gli insetti di CasaPound sugli scaffali dei supermercati

In queste ultime ore, però, qualcuno ha già simbolicamente esposto la stravagante merce sugli scaffali dei supermercati. In un’azione dimostrativa, infatti, i militanti di CasaPound Italia sono entrati in centinaia di supermercati italiani distribuendo in bella vista, tra i pacchi di pasta e altri generi alimentari, strane confezioni con all’interno degli orrendi insetti. Non c’è però nulla da tenere, almeno per il momento; gli insetti esposti da Cpi sono finti, come finti sono i volantini sulle medesime confezioni. “Mangiali, te lo consiglia l’Unione Europea”. E ancora: “Finalmente nelle cucine italiane: arriva il miglior condimento dell’Europa di domani, ricco di proteine a chilometro zero, dietetico e senza olio di palma. Grande risparmio!”. Un’azione indubbiamente divertente, anche se scioccante, per protestare contro la decisione della Commissione Europea di autorizzare l’utilizzo alimentare di larve e insetti, definiti come “novel food”. In molti, tra i clienti dei supermercati, si sono fermati a discutere davanti agli insoliti involucri che rischiano di diventare realtà. Alcuni hanno invece preferito scattare foto e selfie con le strane confezioni, alimentando di fatto la protesta suo social. Forse i clienti asiatici avrebbero anche voluto procedere con l’acquisto, ma il codice a barre così come il marchio CE riportato sulla confezione, erano ovviamente anch’essi dei fac-simile.

Il novel food non fa parte della nostra identità

“Con la scusa di un’alimentazione sostenibile si programma l’ennesimo attacco al settore agroalimentare italiano ed europeo. – Afferma CasaPound Italia – Un settore che in Italia ha un valore di 65 miliardi di euro, con emissioni pari a 1/3 di quelle tedesche e francesi e uno strettissimo controllo del rispetto delle condizioni igienico sanitarie. Lo stesso non si può dire dei paesi da dove arrivano questi nuovi alimenti, con tassi altissimi di inquinamento e sfruttamento. In che modo quindi si salverebbe il pianeta distruggendo la filiera agroalimentare italiana, da sempre attenta alla salvaguardia del territorio? Per quanto ad alcuni possa sembrare anacronistico o paradossale, l’identità di un popolo passa anche dalla cucina, dal settore agroalimentare con la cura della terra e del territorio: il “novel food” non fa e non farà mai parte della nostra identità.” Conclude CasaPound in una nota già accolta con approvazione dalla galassia alimentare italiana.

A carnevale ogni scherzo vale

Aspettando una netta opposizione politica contro questa nuova assurda norma imposta dalla Commissione Europea, l’azione messa in scena da Cpi sta già facendo discutere e qualcuno minaccia addirittura multe o denunce contro il movimento. Ma con questa pacifica dimostrazione, le tartarughe frecciate hanno iniziato per lo meno a smuovere le acque, da anni fin troppo calme e accondiscendenti, dell’opposizione alla UE. E poi, comunque, a carnevale ogni scherzo vale, no?

Michele Fine