Roma, 7 gen – “L’Italia ha bisogno del nucleare“: Matteo Salvini in pressing sul premier Mario Draghi. “L’Italia ha bisogno di gas e nucleare pulito per aiutare famiglie e imprese a pagare bollette meno care, non ci servono dei no ideologici“, avverte il leader della Lega. Un chiaro riferimento ai giallofucsia, contrari al nucleare.

Salvini in pressing su Draghi: “L’Italia ha bisogno del nucleare”

“Siamo sicuri che il premier Draghi e il ministro Cingolani sosterranno l’impostazione della Commissione europea e di altri governi, da quello francese a quello finlandese: meno emissioni, bollette meno care e più indipendenza nazionale per luce e gas“. Così Salvini dà per certa la posizione pro nucleare del governo, nonostante nella maggioranza ci siano Pd e M5S su posizioni opposte. Nei giorni scorsi la Lega ha anche annunciato di essere pronta a raccogliere le firme per un nuovo referendum sul nucleare.

La bozza della Commissione Ue sulla “tassonomia verde” spacca la maggioranza

La bozza della Commissione Ue sull’inserimento del gas naturale e del nucleare di ultima generazione nella cosiddetta “tassonomia verde” europea sta spaccando la maggioranza. Pd e 5 Stelle sono contrari, Lega, Forza Italia e Italia Viva sono favorevoli. Nei prossimi mesi il testo sarà votato dal Consiglio e dal Parlamento europeo ma intanto i partiti che sostengono il governo sono ben lungi dal trovare la quadra. Il segretario del Pd Enrico Letta su Twitter dice convinto che “l’inclusione del nucleare nella tassonomia Ue è per noi radicalmente sbagliata. E il gas non è il futuro, è solo da considerare in logica di pura transizione verso le vere energie rinnovabili”. Sulla stessa linea il leader del M5S Giuseppe Conte: “Il nucleare e il gas non fanno parte di quel futuro di cambiamento, sostenibilità e tutela ambientale che va incentivato con i soldi dei cittadini, con il denaro pubblico. Il governo italiano faccia sentire forte e chiara la propria voce in Europa”.

Centrodestra: rincari bollette colpa delle politiche contro il nucleare

Al contrario, per il centrodestra i rincari di luce e gas sono da attribuire proprio alle politiche contro il nucleare. “Asse Pd 5 Stelle per frenare lo sviluppo del Paese e far pagare agli Italiani le bollette più care d’Europa. I reattori attivi nel mondo sono ormai ben 542, oltre 100 solo in Europa, oltre 50 solo in Francia. Draghi con chi sta? Col passato o col futuro?”, tuona Salvini. Il vicepresidente di FI Antonio Tajani invita invece a “intensificare la ricerca sia sul nucleare di ultima generazione sia su tutte le altre energie non inquinanti”. Dall’opposizione, va all’attacco l’europarlamentare di FdI Nicola Procaccini: “Assordante il silenzio del governo Draghi sulla necessità di riprendere l’estrazione di gas naturale dai giacimenti di cui l’Italia è ricca”.

Adolfo Spezzaferro