Roma, 17 giu — Matteo Salvini ha fatto sapere che chiederà al premier Mario Draghi di considerare l’opportunità di abolire l’obbligo delle mascherine all’aperto. Lo ha fatto intervenendo stamattina a Radio Anch’io. «Ne parlerò con Draghi, sarà una nostra proposta sicuramente». Puntualizza l’ex ministro dell’Interno: «Sono rimasti meno di 3 milioni di over 60 non vaccinati, penso che lasciare anche in estate con 40 gradi l’obbligo delle mascherine all’aperto non vada bene»

Salvini caldeggia lo stop alle mascherine all’aperto

Matteo Salvini si schiera a favore dell’addio all’imposizione riferendosi alle decisioni prese dagli altri governi europei riguardo l’obbligo di mascherine all’aperto. «Se tutta Europa sta andando in questa direzione, anche in realtà messe meno bene di noi, dobbiamo considerare anche noi questa opportunità», ribadisce. Oltre alla Francia, l’imposizione della mascherine all’aperto è stata eliminata in molti Länder tedeschi, con il ministro della Salute Jens Spahn che ha aperto allo stop su tutto il territorio nazionale. In Spagna il premier Pedro Sánchez ha reso noto mercoledì che «presto abbandoneremo le mascherine per strada». Archiviare il Cts Salvini riflette quindi sull’opportunità di archiviare il capitolo Cts. «Entro fine luglio contiamo che Figliuolo abbia assolto al suo compito in maniera egregia grazie alla collaborazione di tutte le Regioni, nessuna esclusa. Il Cts, se la situazione è sotto controllo, può rimanere in standby. Ma non è necessario che per tutto il resto della nostra esistenza ci sia il Comitato tecnico scientifico. Ripeto, guardiamo alla realtà che ci dice che i sacrifici degli italiani sono stati premiati anche se occorre ancora avere prudenza e buon senso».

Sileri frena

Sull’obbligo di mascherine all’aperto si è pronunciato, frenando, anche il vice ministro alla Salute Sileri. «Tutti gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla», precisa in un’intervista rilasciata a Repubblica. «Ma non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi. In determinate situazioni, in fila dal gelataio o allo stadio, per non correre rischi dovremo essere pronti ad indossarla».

Cristina Gauri