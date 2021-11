Roma, 23 nov – Ha senso somministrare il vaccino anti-Covid ai minori di 12 anni? Per Giorgia Meloni, assolutamente no. La leader di Fratelli d’Italia ha ribadito la sua posizione durante l’ultima puntata di Quarta Repubblica, in onda su Rete4. La discussione tra lei e il conduttore Nicola Porro verteva nello specifico sull’opportunità o meno di instillare il dubbio in una fase così delicata dell’emergenza pandemica. Secondo la Meloni, è giusto che, prima di inoculare il vaccino ai bambini, ci siano delle certezze: «La scienza non dovrebbe essere un’opinione», ha spiegato, «e finora non mi hanno convinto».

Un’analisi costi/benefici

La leader di Fdi è madre di Ginevra, che adesso ha 5 anni. E la Meloni ha dichiarato chiaro e tondo che «non vaccino mia figlia Ginevra, perché per lei il vaccino è più rischioso del Covid». Il motivo è presto detto: «Un bambino ha le stesse probabilità di morire di Covid che di essere colpito da un fulmine. Per questo ho deciso di non vaccinare Ginevra». Discorso diverso per la popolazione più anziana: «Il vaccino è utile soprattutto per gli adulti e per i soggetti immunodepressi», ha aggiunto la Meloni. «Io stessa mi sono vaccinata e a mia madre ho detto di fare la terza dose».

Meloni contraria al vaccino per i bambini

Non è la prima volta che la Meloni esprime serie perplessità sull’opportunità di somministrare il vaccino ai bambini. Tanto più che anche l’Istituto superiore di sanità ha suggerito di usare molta cautela. Già in una precedente occasione la leader di Fdi aveva affermato: «Oggi sappiamo che oltre il 90 per cento dei morti aveva 65-80 anni, quella è la categoria di difesa. Sui bambini di cinque anni i rischi di morte di fatto non ci sono». Inoltre, spiegava la Meloni, «con un vaccino che deve ancora concludere la sperimentazione non sono affatto convinta che si debba procedere con una vaccinazione di massa». E d’altra parte, «se il governo è così sicuro perché boccia la nostra richiesta di indennizzi?».

Video

Vittoria Fiore