Roma, 9 sett – Torna in Parlamento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che replica alla Lega punto per punto dopo il discorso già fatto stamane per ottenere la fiducia.

Conte: “La Costituzione esiste ancora”

“Che una forza politica, e un leader politico, possa decidere ogni anno di poter portare il Paese e elezioni è irresponsabile” dichiara Conte. Roberto Fico, intanto, è costretto senza posa a richiamare i colleghi dai banchi di Lega e Fdi, che interrompevano il discorso del presidednte del Consiglio urlando “venduto”, “elezioni”, e “Vai Giuseppi!” (citando l’erroneo tweet di Trump). “Voi dimostrate di essere coerenti alle vostre convenienze elettorali, se mi permettete avete sbagliato giuramento”, ha risposto Conte, applaudito da Pd e M5S. Ma intanto Conte è nuovamente costretto per polemizzare con il leghista Garavaglia. “Mi chiedo se la nostra Costituzione esiste ancora, è stata stracciata. Conosco la vostra abilità comunicativa ma ripetere all’infinito queste parole non cambia la realtà dei fatti, questo è una grande mistificazione” continua Conte.

Meloni: “Siete come ladri che entrano in casa”





Giorgia Meloni replica altrettanto duramente a Giuseppe Conte: “Voi siete come i ladri che di notte entrano in casa per rubare invece di andare a lavorare onestamente; siete ladri di democrazia, impedendo le elezioni”. E critica i membri di Articolo 1: “Qui c’è un problema di coerenza; vi chiamate Articolo 1 e poi siete stati i primi a tradirlo”. La Meloni aggiunge: “Mentre voi eravate qui a macchinare contro gli italiani noi eravamo in piazza con loro; guardate le immagini, vedete se vi ricordate come si fa”.

Ilaria Paoletti

Commenti

commenti