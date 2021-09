Roma, 27 sett – Beppe Grillo e il suo “peculiare” omaggio a Virginia Raggi, per l’occasione trasformata in gladiatrice (o centurione, secondo altri) gli si sono ritorti contro: non solo la foto è diventata la base per innumerevoli meme, ma ora anche l’autore della grafica chiede i soldi che non gli sono mai stati dati.

Raggi gladiatrice, like e meme

Il fotomontaggio di Virginia Raggi nei panni di una centuriona è stato pubblicato da Beppe Grillo, ex leader del partito che almeno a livello social è un grande estimatore del sindaco uscente. Se tra i grillini pià accesi ha riscosso molto successo questo sindaco di Roma in salsa peplum, per lo più nel resto della sfera social è stato oggetto di meme e battute ironiche a volte di classe, spesso di meno.

La foto originale del 2016

Adesso oltre alla popolarità della Raggi gladiatrice a mettere in discussione la validità della foto c’è Andrew Poplavsky, autore della foto originale, che risale al 2016 e ritrae originariamente una bionda modella lettone. Il fotografo, intervistato dal Messaggero, ha sostiene di non aver percepito neanche un centesimo di royalties. Come il primo dei cinquantenni sul web, Grillo ha preso a caso una foto da Google immagini e l’ha modificata a suo piacimento.

“Non me l’hanno pagata”

“Sì, è vero, sono il fotografo e autore di quella foto. Credo di averla realizzata nel 2016. Tempo fa l’ho caricata su un sito per venderla in saldo, si può comprare per pochi centesimi. Credo che abbiano solo preso l’idea da internet, ma non l’abbiano comprata – spiega Poplavsky. “Vorrei chiedergli spiegazioni , su dove hanno preso l’idea, se hanno pagato o no. Non so se, cambiando la testa, possano utilizzarla come vogliono” dice ancora il fotografo. Grillo potrebbe considerare di candidare alle prossime elezioni direttamente la modella lettone. Magari anche la testa della donna è meglio di quella della Raggi.

