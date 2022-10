Praga, 8 ott – Pare proprio che Mario Draghi, prima di far fagotto e andare a controllare i cantieri, abbia voluto dirne quattro agli «alleati» europei. Stando a un retroscena fornito dalla Stampa, il premier dimissionario si è presentato al vertice Ue presso il Castello di Praga con gli occhi fuori dalle orbite. A scatenare il disappunto del Mario Furioso è stata, ovviamente, la questione del prezzo del gas, su cui Bruxelles – dopo infinite chiacchiere – è ancora spaccata.

Mario sgrida Ursula

«Stiamo discutendo di gas da sette mesi. Abbiamo speso decine di miliardi dei contribuenti europei, serviti a foraggiare la guerra di Mosca e non abbiamo ancora risolto nulla. Se non avessimo perso così tanto tempo, ora non ci troveremmo sull’orlo della recessione», ha tuonato Draghi, lasciando di stucco gli astanti. L’ira funesta del «liquidatore» era rivolta in primo luogo contro Ursula von der Leyen, colpevole – secondo l’ex governatore della Bce – di aver ceduto alle pressioni di tedeschi e olandesi. E quindi ha coinvolto anche Olaf Scholz e Mark Rutte, accusati di aver rotto il «fronte della solidarietà europea». Qualunque cosa ciò voglia dire.

Draghi a muso duro con Macron

Ma non solo. L’inconsolabile Draghi ha «imbruttito» anche il galletto Macron. Le assurde dichiarazioni di Laurence Boone contro la Meloni non sono piaciute neanche al «liquidatore», che di ingerenze se ne intende assai bene. Il presidente francese, imbarazzato, ha promesso una dichiarazione riparatrice. Per quel che vale.

Insomma, Draghi ce l’ha a morte con Bruxelles perché tutti parlano di unità, ma poi ognuno bada ai fattacci suoi. In realtà, caro Mario, a quelle latitudini funziona così da sempre. E tu sei il primo che dovrebbe saperlo. Se la posizione dell’Italia, con il suo scudo dinamico al prezzo del gas, è così fragile, lo dobbiamo ad almeno due lustri di sudditanza nei confronti dei mandarini europei. Quando c’è da salvare la pelle, infatti, la Germania cura gli interessi dei tedeschi e la Francia gli interessi dei francesi. Solo l’Italia pensa agli interessi degli europei. Inutile giocarsi le coronarie o ribaltare i tavoli. Bastava semplicemente, quando ce n’era bisogno, tirare fuori i coglioni.

Valerio Benedetti