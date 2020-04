Roma, 20 apr – Walter Ricciardi non rappresenta l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). A prendere le distanze dal consigliere del ministero della Salute per l’emergenza coronavirus è la stessa agenzia dell’Onu, chiarendo che il suo ruolo è quello di rappresentante del “governo italiano presso il comitato esecutivo dell’organizzazione”. La precisazione dell’Oms arriva mentre infuria la polemica sulle critiche di Ricciardi al presidente degli Usa (con un tweet in cui plaude a un video in cui dei giovani picchiano un pupazzo con le sembianze di Trump) per aver tagliato i fondi all’agenzia. Le opinioni di Ricciardi, rileva l’Oms in un comunicato ufficiale, “non rappresentano necessariamente il punto di vista e-o le politiche dell’Oms e non dovrebbero essere attribuite né all’Oms né ai suoi organi”.

Ranieri Guerra in tv: “Non è dell’Oms”

Insomma, dopo che per mesi il consulente del ministro Speranza è andato in tv a (s)parlare dell’emergenza coronavirus a nome dell’Oms, l’agenzia Onu lo scarica. E proprio durante una trasmissione televisiva, Ricciardi è stato scaricato da un vero componente dell’Oms. Durante l’ennesima intervista al presunto esperto su RaiNews24, presente anche Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms. Quando il giornalista ha chiesto a Guerra: “Anche lei, come per esempio il suo collega dell’Oms, Walter Ricciardi, immagina la possibilità di una riapertura a scacchi, dove le regioni con meno contagi o più strumenti di salvaguardia, di sicurezza, possono ripartire prima?”. A questo punto il direttore aggiunto dell’agenzia Onu lascia tutti di stucco: “Premetto, prima di rispondere alla domanda, che il mio collega Walter Ricciardi non è dell’Oms“.

In passato ha attaccato gli italiani: “Vi meritate di fare la fine dei greci”

Ricciardi, che in passato ha anche attaccato gli italiani – “vi meritate di fare la fine dei greci” aveva affermato – è espressione di una precisa parte politica, l’area Pd, e si è contraddistinto per aver accusato, anche a sproposito, i suoi avversari, le opposizioni, con l’aggravante dell’emergenza. Ha accusato sui social presunti “avventurieri populisti e sovranisti” delle carenze ospedaliere e sulle presunte “gravi colpe” della Regione Lombardia, solo perché amministrata dalla Lega. Ora che l’Oms ne ha preso nettamente le distanze emerge il fatto che governo e media mainstream gli abbiano dato così tanto credito, nonostante posizioni tutt’altro che equidistanti e dettate dall’amore per la scienza, diciamo. Tanto che ora le opposizioni ne chiedono le dimissioni.

Salvini: “Cosa aspetta il governo a liberarsi di questo signore?”

“Uno dei consulenti del governo mette i tweet insultando Trump”, denuncia Matteo Salvini a Non è l’Arena. “C’è un paese come gli Usa, che dona decina di milioni di euro di aiuti all’Italia» e “un signore che lavora per il governo mette un tweet dove c’è gente che prende a pugni un pupazzo con la faccia di Trump”. Dimissioni? “Ma mi sembra evidente…“, aggiunge il leader della Lega, ribadendo il concetto sui social: “Litiga coi colleghi medici e con i governatori, insulta pubblicamente il presidente americano, diceva che le mascherine non servivano a niente… Cosa aspetta il governo a liberarsi di questo signore?“.

Lollobrigida (FdI): “Cose da pazzi. Faccia le valigie”

“In una nazione normale uno come lui avrebbe dovuto fare le valigie e il ministro che lo ha nominato scusarsi. Lo pagano per fare dichiarazioni che imbarazzano l’Italia e pubblicare video violenti contro un capo di Stato straniero. Cose da pazzi“, attacca Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Sulla stessa linea

Gasparri (FI): “Personaggio inqualificabile. Venga cacciato immediatamente”

Maurizio Gasparri di Forza Italia: “Questo Ricciardi non si capisce bene chi sia e che cosa voglia. Se la salute degli italiani deve stare in mano a gente come questa c’è davvero di che preoccuparsi. Venga cacciato immediatamente dai ruoli istituzionali che indegnamente ricopre. È un personaggio davvero inqualificabile“.

Sgarbi: “Siamo alle barzellette”

“Siamo alle barzellette. Oggi l’Oms ci dice che Walter Ricciardi, quello che il governo ci ha presentato come il super esperto dell’Oms, non è dell’Oms e non rappresenta l’Oms. In un paese normale Ricciardi dovrebbe dimettersi“. Lo scrive su Twitter il deputato Vittorio Sgarbi.

In attesa delle sue dimissioni o che sia il governo giallofucsia ad esprimersi a riguardo della “truffa” ai danni degli italiani, Ricciardi, al di là del fatto di aver vestito i panni di uno dell’Oms (d’altronde è un ex attore), resta in ogni caso discutibile proprio dal punto di vista scientifico. Sebbene il suo parere sia stato preso per oro colato da media e governo, l’ex presidente dell’Iss ha inanellato una serie di “toppe” sull’emergenza coronavirus, dall’aver asserito con convinzione che le mascherine sarebbero inutili all’aver sostenuto che l’epidemia fosse meno pericolosa dell’influenza, lo scorso febbraio. Tutte affermazioni purtroppo smentite dai fatti.

Adolfo Spezzaferro