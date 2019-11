Roma, 14 nov – Per il leader della Lega Matteo Salvini la scuola dell’obbligo va rivoluzionata dalle fondamenta: per prima cosa cancellando la scuola secondaria di primo grado, cioè le vecchie scuole medie, rimodulando cioè la suddivisione del ciclo scolastico; e in secondo luogo, ripensando al sistema delle vacanze estive. Sono due idee che il capo dell’opposizione ha messo sul tavolo ad un incontro a Capriano Briosco, in provincia di Monza e Brianza, avvenuto qualche giorno fa. “Stiamo lavorando per eliminare i tre anni di buco della scuola media. Nessun Paese europeo ha questi tre anni di parcheggio, così come tre mesi di vacanze estive…”, ha spiegato.

Rivoluzionare la scuola

Non è la prima volta che i nostri politici parlano di rimodulare il sistema scolastico, che in Italia è composto da cinque anni di elementari, tre di medie e cinque di superiori, per un totale di 13 anni; la fascia di età in cui la frequentazione è obbligatoria, invece, è compresa tra i 6 e 16 anni. I tre anni di istruzione secondaria di primo grado rappresenterebbero un periodo critico per alcuni studenti più “vulnerabili” emotivamente, forzandoli a un cambio di ambiente repentino dopo i 5 anni delle elementari che li coglierebbe spiazzati. Qualcuno potrebbe obiettare che adattarsi ai cambiamenti si chiama “vita” e prima ci si adatta prima si impara a stare al mondo… Il periodo di tre mesi di vacanze estive invece, è ritenuto essere ormai un lasso di tempo troppo lungo per la formazione degli studenti, e un peso non indifferente per le famiglie.

Azzolina: “Scuola media non è un parcheggio”

Le dichiarazioni di Salvini hanno provocato la consueta alzata di scudi: prima fa tutti, Lucia Azzolina, deputata del Movimento 5 Stelle, e sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. In un video di replica postato su Facebook, l’onorevole ha così commentato: “Ahimè, Matteo Salvini non perde occasioni per tacere. Di scuola non si parla per slogan e la scuola media non è un parcheggio: vi lavorano docenti, personale Ata, dirigente scolastici e vi studiano ragazze e ragazzi. Non si può pensare che tutte le scuole medie d’Italia siano dei parcheggi. Provo imbarazzo di fronte a queste proposte, perché la scuola è una cosa seria”.

Cristina Gauri