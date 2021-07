Roma, 31 lug – Siamo in prossimità dell’arrivo del semestre bianco. Dal prossimo 3 agosto entreremo negli ultimi sei mesi del mandato del Presidente della Repubblica. Un periodo di tempo che si prospetta decisivo per la stabilità politica nazionale, dato che all’interno di esso sarà impossibile sciogliere le camere. La certezza per deputati e senatori di rimanere nel proprio scranno parlamentare pone così ulteriori rischi sulla possibilità di assistere ad immobilismo. Le divergenze interne a molteplici partiti con rappresentanza a Montecitorio e Palazzo Madama rischiano di esplodere e provocare tensioni notevoli.

Tutte le tensioni tra i partiti all’interno del “semestre bianco”

Ad esempio, il Partito Democratico ed il M5S sono in piena lotta tra le correnti interne ad essi, con Enrico Letta a giocarsi il ruolo di Segretario del partito alle elezioni suppletive di Siena. I grillini invece, guidati dal neosegretario Giuseppe Conte, promettono di dare battaglia sulla riforma della giustizia. Tematica che rischia di provocare un terremoto nell’agorà politica: le divergenze in materia tra i partiti sono radicali e proprio il M5S con qualsiasi riforma subirebbe una pesante sconfitta politica. Inoltre, il Pd sempre più indirizzato verso la fusione con i penta stellati dovrà necessariamente mediare e divergere dalla propria linea, proclamatasi (almeno fino ad oggi) garantista.

Tuttavia, anche all’interno del centrodestra è innegabile che le distanze generino preoccupazione per il futuro. La nascita di Coraggio Italia (nuovo partito di Toti e Brugnaro) ha sottratto numerosi parlamentari agli azzurri Forza Italia. Inoltre, tra Lega e Fratelli d’Italia emerge l’urgenza di chiarimenti e pacificazioni. Pena il rischio di lacerare il percorso unitario di cui il centrodestra avrebbe bisogno per governare stabilmente la nostra nazione. Nel prossimo futuro all’Italia serviranno prospettive politiche lineari ed una forte stabilità. Necessità che, visti i presupposti, il semestre bianco in arrivo rischia seriamente di allontanare.

Tommaso Alessandro De Filippo