Roma, 23 dic – Vittorio Sgarbi interviene come membro del gruppo Misto, alla fine delle dichiarazioni di voto prima del voto sulla legge di Bilancio e non si risparmia: cita Dante, asfalta il ministro Fioramonti e affossa il governo, a parer suo, “di sterco”.

La citazione di Dante

“Nel diciottesimo canto dell’Inferno Dante, vedendo una persona che sembrava parte di questo governo dice: “giù nel fosso vidi gente attuffata in uno sterco che da li uman privadi parea mosso. E mentre ch’io là giù con l’occhio cerco, vidi un col capo sì di merda lordo, che non parëa s’era laico o cherco”: così declama Sgarbi.

I soldi per la cultura in Italia

Poi poggia il tomo da cui stava leggendo, e dice: “Vorrei con questo riferimento indicare come da questa manovra sia assente ogni riferimento alla bellezza, all’arte, alla cultura”. “In questa manovra sono previsti milardi per incentivare a costruire impianti eolici, ovvero per distruggere il paesaggio e dare soldi alle mafie” dice ancora Sgarbi. “Invece per l’arte e la cultura ci sono solo tre miliardi” accusa ancora il sindaco di Sutri. “Ma questo non passa per la testa di questo governo che non sa chi è Dante, cos’è la bellezza, cos’è il paesaggio. Auguri Fioramonti” conclude Sgarbi “si dimetta e non faccia avere il suo voto a questo governo di sterco!”. “Deputato Sgarbi moderi il linguaggio” può solo limitarsi a dire Fico. Ma le parole sono di Dante …

Ilaria Paoletti