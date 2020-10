Roma, 14 ott – Vittorio Sgarbi presenta la sua lista Rinascimento per Roma e spara a raffica contro il governo del premier Giuseppe Conte del quale invoca l’arresto (ma non lesina critiche amare per Di Maio e il resto della compagnia cantante). Oggetto della discordia è ovviamente l’ultimo Dpcm: “Siamo l’unico Paese europeo in stato di emergenza”.

Sgarbi: “Ho dato parole di speranza sul covid”

“Ho scelto di candidarmi a Roma perché è stata la città più umiliata dalla pandemia di coronavirus: chi arriva a Roma dall’Europa trova una città morta” dice Sgarbi parlando della sua candidatura a Roma. Spiega che, forti della vittoria ad Aosta, dove Rinascimento e il sindaco proposto ha ottento il 25%, si propone il “partito che sarà” nella Capitale e nelle 5 principali città italiane (Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli). “In questi mesi sono stato un provocatore particolarmente importante. Faccio politica da trent’anni, ho più titoli di Sassoli, di Calenda, di Giletti. Sono stato tre volte sindaco e ho un curriculum che dice cose chiare. Ma l’ho fatto con spirito di avventura e piacere, per far rinascere le città”. “In questi mesi tragici per tutti non mi sono mai sentito così tanto deputato. Ho rappresentato un riferimento per quelli che non hanno scelto la paura e la minaccia e uno Stato che ti dice cosa devi fare. Raccontano balle perché vogliono trattarci come deficienti. Ho dato parole di speranza e non di angoscia. La curva dei morti è azzerata, e ora si occupano di contagiati: se fai un tampone al minuto è ovvio che li trovi” dice Sgarbi, e cita le tesi di Zangrillo, Tarro, Gismondo e Bassetti, scienziati da lui sempre stimati e coinvolti in iniziative sulla pandemia.

“Votateci perché non abbiamo paura della morte”

“So che c’è una parte di italiani che ci “voterà perché abbiamo avuto il coraggio di dire che non siamo circondati della morte, ma c’è la vita. Quello che loro chiamano vaccino. Le mascherine sono un affare colossale: 40 milioni di mascherine al giorno significa che dietro c’è un’impresa consumistica. Trump non è morto, dal covid si guarisce in 4 giorni quindi non è grave come il cancro o il diabete. L’Italia ignora cure che funzionano altrove” e Sgari cita l’Albania e la Svezia. “Non è una fake news, io ho vinto contro Burioni che mi ha fatto un esposto contro. Arrestate Conte, arrestate Di Maio!”.

Ilaria Paoletti