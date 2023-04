Roma, 5 apr – Ansia per Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele per problemi cardiovascolari. Il leader di Forza Italia è arrivato stamani all’ospedale milanese, dove era già stato ricoverato nei giorni scorsi per accertamenti, con un affanno respiratorio. Stando a quanto appreso dalle agenzie, l’ex premier sarebbe “in stato stazionario ma vigile” e la situazione viene definita “sotto controllo”.

Berlusconi ricoverato in terapia intensiva. Domani il bollettino medico

A quanto riferito da Tgcom24, è possibile che per Berlusconi, 86 anni, si sia riproposto lo stesso problema di ossigenazione dovuto, tra le altre cose, agli effetti del post Covid che aveva indotto i medici a ricoverarlo a fine marzo. Lo stesso problema che protraendosi può portare all’affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni, riproducendo anche i sintomi caratteristici della polmonite anche se non si tratta propriamente di polmonite.

“Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema precedente. Però parla e questo è quello che so”, ha dichiarato il ministro forzista Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato.

Al fianco del leader azzurro, al momento del ricovero, c’era la compagna Marta Fascina sarebbe. Al San Raffaele sono arrivati anche il fratello Paolo e la senatrice Licia Ronzulli. Tuttavia, stando a quanto appreso dall’Adnkronos, l’ex presidente del Consiglio passerà la notte in ospedale e oggi non verrà diffuso un bollettino medico. Tutto dovrebbe essere rimandato domani, con il professor Zangrillo che dovrebbe informare sulle condizioni di salute di Berlusconi. Intanto, da destra a sinistra, al leader di Forza Italia stanno giungendo auguri di pronta guarigione di tutta la politica italiana. Mentre la notizia del ricovero sta facendo il giro del mondo.

La Redazione