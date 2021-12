Roma, 3 dic – “L’obbligo vaccinale è impossibile da attuare ma stop ai tamponi ai no vax“: Luca Zaia difende il super green pass e attacca i non vaccinati. Il governatore leghista del Veneto non ha dubbi: “Ci sono delle priorità, rivendico la scelta di vietare i test nelle Asl a chi non è vaccinato. Scandaloso che ci sia ancora un 25% di persone che non ha completato il ciclo. Il super green pass servirà a non chiudere”. Ecco perché il governatore ha vietato i tamponi nelle Asl ai non vaccinati. Zaia insomma sembra ben lontano dalle posizioni del suo leader Matteo Salvini in materia di restrizioni e punizioni per i non vaccinati.

Zaia: “Stop ai tamponi nella Asl ai non vaccinati, ci sono delle priorità”

L’obbligo vaccinale “non ci porta da nessuna parte” perché “qualcuno dovrebbe spiegarmi come si attuerebbe: facciamo dei Tso a chi si rifiuta?”. Così in un’intervista alla Stampa, Zaia spiega che è inutile parlare di vaccino obbligatorio. Sul fronte dei tamponi, che i lavoratori non vaccinati devono fare per ottenere il green pass, il governatore spiega: “Per noi il servizio al cittadino è inviolabile e non ci sono differenze di scelte vaccinali. Però – sottolinea – il problema è che ci sono le priorità e in questa fase con un’alta circolazione del virus siamo arrivati quasi al collasso dei tamponi per uso diagnostico“, fa presente il governatore. “Noi siamo quelli che fanno più tamponi in Italia – precisa -, sui 140mila al giorno. Però quando tu hai, come nella giornata di oggi, tremila contagiati si debbono fare delle scelte”. “Per non parlare del fatto che i tamponi ci servono anche per le scuole“, sottolinea Zaia. “Insomma, c’è una scala di priorità che va rispettata”, ribadisce.

Il governatore leghista è più duro di quelli del Pd

Il governatore, oltre a costringere i non vaccinati a pagare di più il tampone, inoltre difende il super green pass, rilasciato solo a vaccinati e guariti dal Covid, e necessario per accedere alle attività sociali. Da lunedì scatteranno i controlli e fioccheranno le multe ma Zaia non guarda in faccia a nessuno. La stretta contro i non vaccinati “nasce dalla necessità di non chiudere e di salvaguardare la salute”, spiega. Nella sua regione, “l’80% di quelli in terapia intensiva sono non vaccinati così come il 55% degli ospedalizzati nei reparti normali“, conclude Zaia. Insomma, il governatore leghista con i non vaccinati è più duro dei colleghi del Pd.

Adolfo Spezzaferro