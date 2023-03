Roma, 25 mar – Dalla Tunisia, ecco l’esplosione di clandestini che avevamo più volte paventato da una settimana a questa parte. Sui cui aveva lanciato l’altro ieri l’allarme il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi, circa 48 ore dopo, quell’allarme è già realtà.

Tunisia, la bolla di clandestini è già esplosa

Il dramma socioeconomico e il caos della Nazione nordafricana è il prerequisito di ciò che è accaduto nelle ultime ore. Ovvero, proprio l’inizio di quella crisi migratoria dalla rotta tunisina su cui avevamo concentrato le nostre preoccupazioni. I numeri sono già da record: mille clandestini arrivati sulle coste italiane nel giro di poche ore, che in brevissimo si aggiornano a 1.600, venti sbarchi, con la Guardia Costiera costretta a barcamenarsi, nel frattempo, anche nelle Sar del Mar Ionio. Ovviamente, la “solita Ong” marcia sulla situazione, nella fattispecie la Geo Barents di Mdf. Pronta a calamitare nuove orde, come se non bastassero già quelle “originali”. Il conteggio, invero, nel breve è complicato, perché gli aggiornamenti sono in una fase di estrema costanza e velocità: in parole povere, sta accadendo ora. E non abbiamo idea di quando – e se – finirà.

L’Ue è completamente inaffidabile

Mentre prosegue senza ritegno la farsa dei cosiddetti “ricollocamenti” (da giugno dello scorso anno, su 8.200 clandestini da “ricollocare”, ne sono stati redistribuiti appena 480), la velocità con cui sta scoppiando la rotta tunisina fa davvero impressione. Soltanto ieri scrivevamo: “Rischiamo un’ondata migratoria senza precedenti”. La mattina successiva, ci siamo già dentro, quell’ondata migratoria. Perché è già partito tutto, con frequenze e numeri già spaventosi. In questo contesto, credere all’Ue è semplicemente folle. L’entità sovranazionale e le sue istituzioni non hanno la benché minima intenzione di contrastare realmente l’immigrazione clandestina. Lo hanno dimostrato sempre, tutti gli anni. Lo continuano a palesare. Mentre la Tunisia, come osserviamo, già esplode. Con una rotta che potrebbe generare problemi ancora peggiori di quelli affrontati in questi ultimi dieci anni, ed è sufficiente guardare alla relativa vicinanza geografica di Lampedusa (ma soprattutto di Pantelleria) alle coste tunisine per rendersene conto (quanto meno se paragonate entrambe alla distanza dalle coste libiche).

Stelio Fergola