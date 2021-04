Roma, 3 apr – Sei tonnellate di aiuti alimentari a oltre 500 famiglie italiane: così CasaPound Italia va in soccorso dei propri connazionali colpiti dalla crisi economica acuita da chiusure e restrizioni anti-pandemia. E così tantissimi italiani si sono messi in fila sotto la sede di CasaPound di via Napoleone III a Roma per attendere un aiuto vero, concreto, per fronteggiare la crisi da pandemia. Famiglie in situazioni di disagio economico, acuito da chiusure e limitazioni. Famiglie affamate dal governo Draghi.

CasaPound Italia distribuisce a Roma sei tonnellate di aiuti alimentari a più di 500 famiglie italiane

CasaPound Italia stamattina a Roma ha distribuito sei tonnellate di aiuti alimentari a più di 500 famiglie italiane “in difficoltà e in stato di fragilità economica. Tanti i cittadini, soprattutto anziani e giovani genitori, che si sono presentati per poter ritirare il pacco di aiuti alimentari“, si legge in una nota.



CasaPound distribuisce sei tonnellate di aiuti alimentari a oltre 500 famiglie italiane

Lo sforzo del movimento verrà incrementato in tutta Italia con raccolte e distribuzioni alimentari straordinarie

Lo sforzo del movimento – che anche l’anno scorso, in pieno lockdown, ha distribuito tonnellate di aiuti alimentari – a sostegno della popolazione italiana in difficoltà verrà incrementato in tutta Italia con raccolte e distribuzioni alimentari straordinarie. “Una scelta necessaria, data la gestione criminale dell’emergenza sanitaria che non ha tenuto conto degli effetti devastanti che limitazioni e chiusure hanno avuto su famiglie e imprese, già fortemente colpite dalla crisi economica”, si legge in una nota del movimento. “I dati Istat, che registrano nel 2020 un incremento di un milione di persone in stato di povertà assoluta, ne sono chiaro monito”, è la denuncia delle tartarughe frecciate.

“Draghi scenda nelle strade a vedere come sta affamando la popolazione”

“Al contrario di questo governo, noi ben conosciamo le difficoltà che le famiglie italiane sono costrette a subire e da sempre ci impegniamo a sostenerle con aiuti mirati”, afferma CasaPound Italia. “Per questo motivo, anche a Pasqua e in piena zona rossa abbiamo voluto moltiplicare i nostri sforzi per dare un aiuto concreto a chi è più in difficoltà”, spiega la nota. Ma anche – è l’attacco all’esecutivo guidato dall’ex numero uno della Bce – “per ribadire una volta di più che le misure messe in atto dal governo Draghi sono un suicidio economico e sociale“. “Presidente del Consiglio e ministri scendano nelle strade a vedere come stanno affamando la popolazione e distruggendo il Paese“, conclude CasaPound Italia.

Adolfo Spezzaferro