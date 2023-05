Roma, 29 mag – Anche Roberto Saviano fa il melodramma e piange, annunciando il suo addio alla Rai, nel corso dell’ultima lagnosissima puntata di Che tempo che fa, dove il conduttore Fabio Fazio ha salutato il pubblico.

Saviano fa il piagnone: “Ultima volta in Rai anche per me”

Così Saviano, durante l’ultima puntata della trasmissione sulla Rai, si esprime: “Parlar di libri come da 15 anni faccio a Che tempo che fa, ma questa sarà l’ultima volta”.Qualcuno ha detto che sono finiti i comizi “gratis” anti-Meloni ed è difficile dargli torto. Di dibattiti, ovviamente, manco a parlarne. L’eroe de noantri continua a non avere un solo interlocutore che sia uno in tutte le sue ospitate televisive da almeno quindici anni. E probabilmente non ne ha avuto nessuno. Fazio, per tanti anni, gli ha dato una vetrina fissa. In ogni caso, è probabile che Saviano lo seguirà nei futuri lidi televisivi.

Dovresti sparire dalla tv, caro Roberto



Magari sparisse dalla tv, Roberto Saviano. Stesso augurio fatto all’amico Fazio stamane. Purtroppo non sarà così. Addii programmati ma in realtà finti addii. Per te come per il tuo “compagno”. E chissà, magari anche per Luciana Litizzetto. Singolare, come ha notato Francesco Storace, che entrambi abbiano lo stesso agente di Lucia Annunziata, altra “dimissionaria” della tv pubblica, ovvero tale Beppe Caschetto, uno dei più importanti nomi in circolazione della televisione in Italia.

Alberto Celletti