Roma, 3 lug — Il popolo delle piattaforme social è sempre meno incline a farsi somministrare contro la propria volontà le — ormai giornaliere — badilate di propaganda woke-Lgbt in ogni contesto della propria esistenza, in particolar modo a giugno, mese dell’orgoglio arcobaleno: ne dà l’esempio l’Fc Barcellona, che in 48 ore si è visto diminuire il proprio bacino di utenti Instagram di 440mila unità dopo essersi posizionato in favore del mese del Pride pubblicando la classica parata di bandiere Lgbt.

Mostra la bandiera Lgbt, l’Fc Barcellona perde 400mila follower

Una perdita che può sembrare relativa (il Barça vanta un seguito immenso, 122 milioni di follower) ma la cifra rimane significativa se pensiamo che, come riporta la Gazzetta, «nella settimana precedente lo stesso account viaggiava a una media di 35.909 follower in più al giorno». E’ stato il giornalista catalano David Saura a notare il picco negativo di disiscrizioni al canale, postando i dati sul suo account Twitter e segnalando il fatto ai dirigenti del Barcellona. Oltre al calo evidente di follower, impossibile ignorare la bufera di commenti negativi sotto al post, contrastata da qualche flebile messaggio di incoraggiamento a tinte Lgbt.

Solita ipocrisia woke

Messaggi di incoraggiamento i cui toni si sono smorzati, tramutandosi in accuse di ipocrisia woke e di voler semplicemente cavalcare l’onda del Pride per fini pubblicitari, quando in molti hanno notato che i messaggi di sostegno all’orgoglio arcobaleno e la foto profilo con il simbolo del Barcellona sullo sfondo della bandiera Lgbt comparivano su tutti gli account internazionali della squadra… tranne quelli in arabo. Ma il team spagnolo è in buona compagnia: si tratta della solita «svista» in cui ogni anno incappano fior di multinazionali e società quotate in borsa. Profluvi di arcobaleni e messaggi solidali con la causa dell’inclusione e il sostegno dei diritti, un grigio silenzio tombale sui canali di Turchia, nei Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa.

Cristina Gauri