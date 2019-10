Roma, 30 ott – “La sinistra politica è morta, ancora cammina perché nessuno gliel’ha detto che è morta. I lavoratori sono stati abbandonati e si affidano a Salvini perché il resto è crollato. Il governicchio giallorosso è un’alleanza scarsamente convincente sul piano culturale e politico. Mi pare peggio la toppa del buco. Al governicchio corrisponde una manovricchia”. Così l’ex presidente della Camera Fausto Bertinotti è intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta su Radio Cusano Campus condannando senza appello i giallofucsia e con loro quel Pd che discende dall’area politica e ideologica dell’ex storico leader della sinistra. Quanto al no del governo alla patrimoniale, “non è un’impossibilità, è un’impotenza della politica. Non si può parlare della tassazione delle rendite, delle grandi ricchezze. Ogni volta che qualcuno propone un obiettivo importante il riflesso condizionato che emerge è che non ci sono i soldi”, spiega.





“I partiti sono ormai semplici ceti amministrativi”

Per Bertinotti, nella debacle in Umbria, dove i giallofucsia hanno perso anche perché alleati tra di loro, “c’è un aspetto decisivo che è il crollo in un quarto di secolo di un intero sistema socioeconomico e politico. L’Umbria aveva a Terni l’acciaieria, a Perugia la Perugina occupava 4mila lavoratori, oggi questi 4mila sono ridotti a 600 persone. La crisi ha investito la Regione in maniera potente. Il Partito comunista, quello socialista e i sindacati erano un presidio sociale che aveva raccolto anche un’identità cattolica, oserei dire francescana. I sindaci e i governatori in Umbria erano uomini e donne di popolo, avevano esperienza, rapporto con il popolo, erano la manifestazione sul piano amministrativo di quella storia. Poi c’è stata una mutazione genetica dei partiti che sono diventati dei ceti amministrativi, che quando governano per mezzo secolo senza alternanza si logorano“.

“Mutazione radicale ha spazzato via la sinistra storica”

Da qui, l’ex leader di Rifondazione Comunista, spiega che “nella storia di questo quarto di secolo una mutazione radicale ha spazzato via la sinistra storica, questo è il motivo per cui molti operai oggi votano Lega. Il popolo è stato abbandonato e ha cambiato strada. Salvini intercetta il consenso per due ragioni. La prima ragione è il crollo dell’altro. Quello stesso terreno era stato prima occupato dal M5S che poi però ha perso i consensi alla prova del governo. Inoltre oggi la Lega sul terreno nazionale è molto forte, anche favorita dagli errori clamorosi degli avversari. In Umbria lo scandalo sanità ha influito come segnalatore d’incendio, è diventato la riprova che quel mondo che vedeva le sinistre vincenti non c’era più”.

La ricetta dell’ex leader di Rifondazione Comunista

“La cosa che trovo sorprendente è che non si prenda il toro per le corna. Le corna sono costituite dal fatto che la sinistra politica è morta, sopravvive a se stessa”, spiega Bertinotti. Ma, precisa, “la sinistra c’è nella vita, ma è morta nella sua rappresentanza politica. Bisognerebbe ripartire da zero. Ci dovrebbe essere un soggetto che si interroga sul destino dell’Italia e dell’Europa nel nostro tempo, non fare un governicchio”.

Insomma per l’ex presidente della Camera non ci sono più partiti che incarnino la sinistra reale, quella “nella vita”. Oppure, aggiungiamo noi, ci sono – come La Sinistra (che ingloba tutti, compresa Rc, che malgrado tutto esiste ancora) – ma non stanno in Parlamento perché hanno preso troppi pochi voti. Forse la mutazione radicale di cui parla lo storico leader comunista ha spazzato via certa sinistra perché obsoleta, superata dalla storia. E quella di oggi cerca soltanto di conservare il potere avuto in eredità dai vecchi “compagni”.

Adolfo Spezzaferro