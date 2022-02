Biden minaccia la terza guerra mondiale, per il “Corriere” il pazzo è Putin. Esempi di delirio

Roma, 27 feb – Joe Biden minaccia la terza guerra mondiale. Così, quasi come se fosse una dichiarazione qualsiasi, la frase viene “inserita” in un aggiornamento qualsiasi dei giornali mainstream. E guai a darle ben altro beso, indipendentemente dal realismo o meno dell’affermazione stessa. Perché il bersaglio non può che essere uno soltanto. Ed è ad Est di Kiev.

La demonizzazione di Putin, mentre Biden minaccia la “terza guerra mondiale”



Dal lato occidentale abbiamo un blocco granitico. A guida ma quasi a “costrizione” americana, dove al massimo è lecito criticare l’incapacità di Joe Biden (deo gratias) ma giammai, sulla malvagità o la follia di Vladimir Putin non è possibile neanche insinuare il minimo dubbio. E così capita che il Corriere della Sera, così come altri giornali mainstream, evidenzi di sfuggita la dichiarazione del presidente americano che, en passant, minaccia una terza guerra mondiale se le sanzioni alla Russia non dovessero essere attuate, con la modalità che potete leggere in foto.

E capita che lo stesso Corriere pubbllchi un editoriale in prima pagina parlando di Putin come “un folle” che “vive in una realtà parallela”.

La “realtà parallela” è quella della stampa occidentale

Non sbaglia chi sostiene che gli ucraini abbiano diritto di non essere attaccati. Sbaglia, al contrario, chi dimentica l’analogo diritto della Russia di non trovarsi uno Stato ostile al confine, con relativi missili e basi militari affiliate a una potenza “concorrente” (per usare un eufemismo). Sono due condizioni essenziali per la pace nell’area. Soprattutto, sbagliano tutti coloro che ad Ovest non si rendono conto – o peggio ancora, mettono volutamente in secondo piano – del legame anzitutto economico che l’Europa tiene e dovrebbe mantenere in futuro con la Russia, e per il proprio stesso sostentamento. Se pensiamo all’annunciata estromissione di Mosca dallo Swift, e ai danni che anch’essa potrebbe provocarci (e per almeno 33 miliardi di euro), abbiamo un quadro ancora più drammatico. Ma la lucidità, ad Ovest di Kiev, non dimora. In un contesto dove, d’altronde, l’analisi è morta definitivamente in favore del ripiegamento totale sulle posizioni di Washington.

Stelio Fergola