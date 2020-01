Bologna, 27 gen – La citofonata di Salvini non è piaciuta ai residenti del Pilastro. In una campagna elettorale serratissima, che ha visto il leader della Lega in un tour de force di comizi e “salvinate” varie in Emilia Romagna, la mossa del citofono – ampiamente criticata dai giallofucsia e che aveva scatenato un mezzo incidente diplomatico con la Tunisia – è risultata una pessima idea. Nel quartiere problematico di Bologna, come è noto, Salvini aveva citofonato a una famiglia dove vive un presunto spacciatore per chiedere letteralmente al figlio: “Ma lei spaccia?”. Ebbene, al Pilastro la Lega nel voto di ieri alle regionali ha raccolto solo il 18 per cento dei consensi, molto al di sotto della media in Emilia Romagna, dove il Carroccio ha preso il 32 per cento.

Bonaccini: “Gli emiliano romagnoli non gradiscono che si venga a suonare ai nostri campanelli”

Il magro bottino al Pilastro è stato subito sottolineato dal vincitore: “Noi abbiamo cercato di parlare di argomenti che a nostro parere avrebbero dovuto interessare gli emiliano-romagnoli. Altri hanno scelto un campo del tutto diverso addirittura spettacolarizzando e cercando show laddove gli emiliano romagnoli gli hanno detto che non è che gradiscano molto che vengano persone a suonare ai nostri campanelli“, commenta il governatore Pd Stefano Bonaccini. “L’errore del centrodestra? Lo ha fatto Salvini che ha oscurato completamente la sua candidata. Ha voluto un referendum su di lui e questo è il risultato”, ha attaccato il sindaco di Bologna Virginio Merola: “Non si può strumentalizzare la gente a fini elettorali. Il Pilastro? È stato il secondo Papeete di Salvini“.

Adolfo Spezzaferro