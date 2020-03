«Dobbiamo urgentemente mettere mano alla regolarizzazione, anche temporanea, dei lavoratori stranieri», insiste il ministro, «È l’occasione per comprendere che gli approcci ideologici contro i migranti non significano nulla». Una logica paradossale che può essere rovesciata contro se stessa, perché si finisce per ammettere che questi lavori possono essere svolti soltanto da immigrati. Le filiere in pericolo, guarda caso, per la Bellanova sono «Tutte quelle in cui la manodopera straniera è determinante. Non solo l’ortofrutta, ma anche l’allevamento».

Solo alla fine il ministro si ricorda che nel meridione esistono migliaia e migliaia di italiani senza occupazione e beneficiari del reddito di cittadinanza: «Chiederei a chi prende il reddito di cittadinanza di fare qualche ora di servizio civile, ad esempio nella filiera della distribuzione». E’ quindi escluso a priori che questi possano lavorare stabilmente nelle filiere: preferisce chiamarli a svolgere lavori di pubblica utilità invece di verificare quanti di questi soggetti, che abitano per la maggior parte al sud – proprio dove vi è richiesta di manodopera – potrebbero essere utilmente avviati ai lavori agricoli.

Cristina Gauri