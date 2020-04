Roma, 8 apr – La data da tenere sott’occhio è il 19 maggio. Proprio questo giorno, infatti, è stato indicato dalla Ihme (Istituto per le misurazioni e la valutazione della salute della facoltà di Medicina dell’Università di Washington), come il primo, in Italia, nel quale non si registreranno più decessi dovuti al coronavirus.

La prima ondata

Si tratta di stime, di proiezioni sulla diffusione del Covid-19 in Europa e che prevedono il verificarsi del picco della pandemia intorno alla terza settimana di aprile. Lo stesso studio stima in circa 151.680 il numero totale delle vittime nel mondo nel corso della “prima ondata” della pandemia. Soltanto negli Stati Uniti si ipotizzano 81.766 decessi.

L’Italia?

Se si guarda in particolare allo Stivale, invece, la ricerca avrebbe stabilito che il nostro Paese avrebbe già superato il picco, eccezion fatta per due regioni: Calabria e Puglia. Si entra nella fase discendente, quindi, tenendo però conto che la ricaduta è sempre dietro l’angolo nel caso gli italiani decidessero di ignorare le regole di distanziamento sociale, che devono essere seguite anche e soprattutto in questi delicatissimi momenti. La fine dei decessi, quindi, è stimata per martedì 19. Inoltre, lo studio teorizza che il numero totale dei decessi in Italia si fermerà a 20.300 persone entro il 4 agosto.