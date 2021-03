Roma, 8 mar – Il vaccino russo Sputnik V potrebbe essere prodotto in Italia: lo annuncia il direttore dello Spallanzani, Francesco Vaia. Il siero russo anti-Covid, ora al vaglio del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei farmaci, inizialmente era stato accolto con scetticismo. Ora invece sembra che tutti lo vogliano, Italia compresa. Anche perché nella corsa alle dosi il nostro Paese non si può dire che sia in pole position. Mentre il governo Draghi punta molto sulla vaccinazione di massa. E quindi, appunto, servono più dosi possibile.

Vaia (Spallanzani): “Una volta ottenuto il nulla osta possiamo cominciare la produzione dello Sputnik”

In una intervista a Libero, Vaia rende noto che allo Spallanzani “ci siamo resi disponibili a facilitare la produzione” del vaccino Sputnik V, che – ricordiamo – è stato il primo ad essere registrato su scala mondiale. “Dobbiamo attendere il nulla osta delle agenzie di controllo, ma ci sarebbero tutti gli elementi per cominciare subito“, fa presente. “Se ci sono vaccini che funzionano non vedo perché non possiamo utilizzarli. In Argentina, dove viene somministrato ormai da settimane, lo Sputnik V ha confermato la produzione di anticorpi neutralizzanti nel 100% dei casi“, sottolinea il virologo. E fa riferimento anche una proposta di collaborazione scientifica con Gamaleya, il centro nazionale russo per l’epidemiologia e la microbiologia che ha sviluppato il vaccino.

“Vaccinazione? Non si può più perdere tempo: bisogna correre”

Vaia assicura che si potrebbe partire subito con la produzione. “D’altronde il Lazio rappresenta il 70% dell’attività produttiva farmaceutica italiana“, sottolinea. Alcune aziende hanno i bioreattori per produrlo, hanno dato la disponibilità immediata. Si potrebbe partire subito, ma i nomi non li posso fare”, precisa. Tuttavia il direttore dello Spallanzani anticipa che “il Fondo russo di investimento, che ha finanziato la creazione di Sputnik, ci ha assicurato che metterebbe a disposizione le tecnologie necessarie come ha fatto in India, Brasile, Cina e Corea del Sud”. Resta solo aspettare, quindi. “In Europa l’autorizzazione dell’Ema è necessaria, e in Italia spetta all’Aifa, ed è giusto così, anche perché i cittadini hanno il diritto di sentirsi tranquilli. Il punto è che non si può più perdere tempo: bisogna correre, correre e correre“. fa presente Vaia.

“Senza vaccino dalla pandemia non si esce”

Appena ricevuto il via libera, lo Spallanzani potrebbe lavorare analizzando “la qualità del prodotto. Faremo un lavoro tecnico. Dopodiché ci metteremo a disposizione. Vogliamo dare un’accelerata alla vaccinazione. In Italia saremmo in grado di farne centinaia di migliaia al giorno, ma senza le dosi dalla pandemia non si esce“, avverte Vaia. Infine, il virologo sottolinea quanto sia importante la collaborazione con Gamaleya, “perché loro non hanno potuto isolare le varianti, soprattutto quella brasiliana e sudafricana, che praticamente non esistevano da loro. Ci siamo impegnati a scambiarci informazioni”. Ormai – conclude – “siamo oltre l’apprezzamento per il loro vaccino, soprattutto dopo lo studio pubblicato sulla rivista Lancet, che ne ha dimostrato l’efficacia e la sicurezza. La scienza dev’essere sempre neutra, impermeabile agli interessi industriali e politici. Deve lavorare con un unico scopo: il bene comune”.

Adolfo Spezzaferro