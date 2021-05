Roma, 15 mag – Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa “apre” all’ipotesi di una estate senza mascherine:”Dobbiamo fare ragionamenti di buon senso basati sui numeri, le vaccinazioni accelerano sempre di più e la situazione epidemiologica migliora di settimana in settimana, con questi dati confortanti avremo un agosto con più libertà e anche con la possibilità di togliere la mascherina all’aperto”.

Costa: “Coprifuoco? Sapremo tutto lunedì”

Il tira e molla sul coprifuoco per Costa dovrebbe concludersi lunedì: “Verrà presa una decisione in senso positivo sullo spostamento alle 23 o alle 24. Un segnale che io reputo positivo nella logica della gradualità. Ma è chiaro che a giugno si andrà verso l’abolizione, questa è più di un’ipotesi. I dati oggi ci dipingono una situazione positiva dei contagi e dei ricoveri in ospedale e si vede un miglioramento dei parametri di settimana in settimana“.

Richiamo del vaccino in vacanza?

Riguardo alla possibilità di fare il richiamo del vaccino in vacanza, nell’intervista esclusiva per Adnkronos, Costa sostiene che “la politica sta aprendo un dibattito e una riflessione, ma è facilmente comprensibile che l’ipotesi porta con sé delle difficoltà organizzative. Tutto deve passare attraverso un accordo in Conferenza Stato-Regioni. Non può essere una iniziativa del ministero. Il concetto è di aiutare a semplificare e il richiamo nei luoghi di villeggiatura sarebbe un’opportunità per il cittadino ma tutto deve essere organizzato con un accordo tra Regioni”.

“Ventisei milioni di dosi”

“Abbiamo somministrato 26 milioni di dosi” dice poi dei vaccini Costa “e se prendiamo come riferimento la fine di luglio arriveranno fino a 25 milioni di dosi che ci permetteranno già a giugno di portare le immunizzazioni giornaliere a 700mila”.

Ilaria Paoletti