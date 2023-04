Roma, 5 apr – Matteo Renzi è ufficialmente il nuovo direttore del Riformista, come riporta anche Adnkronos. Il leader di Italia viva succede a Piero Sansonetti, con il quale ha indetto oggi stesso una conferenza stampa per annunciare anche il passaggio di quest’ultimo alla guida de l’Unità.

Renzi direttore del Riformista

L’annuncio è indubbiamente a sorpresa, e lo stesso Renzi neodirettore del Riformista lo fa presente in conferenza stampa quando dice “siamo stati bravi a tenere tutto questo riservato”. La prima dichiarazioni via Twitter del senatore centrista era stata la seguente: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilriformista. Ci vediamo in diretta su Facebook alle 12 per raccontarvi questo progetto”. Davanti ai giornalisti ha aggiunto: “Non c’è un legame con il Terzo polo, il Riformista sarà letto da una parte della maggioranza, il centrodestra riformista, e l’area del Pd che non si riconosce nella Schlein”.

A cosa punta il leader di Italia viva?

Per ora, la mossa è difficilmente interpretabile e sarà necessario osservare l’attività del quotidiano nei prossimi mesi per capirne qualcosa di più. Partiamo con un pregiudizio (che potrebbe essere anche, in quanto tale, profondamente sbagliato): quando “Renzi ci cova” c’è sempre da mantenere le antenne dritte. Nelle ipotesi più pessimistiche, potrebbe trattarsi addirittura di una “exit strategy” dalla politica che però appare poco realistica al momento, visto il fermento intorno al centro del Terzo Polo e ai movimenti conseguenti che potrebbero essere sempre un ago della bilancia nella politica italiana. Certo è che difficilmente un politico attivo si dedica anche all’attività giornalistica. Solitamente, le migrazioni dall’uno all’altro settore sono piuttosto nette. Ma Matteo Renzi, si sa, in questo può essere sorprendente. Del suo giornale dice che del garantismo farà una bandiera impossibile da ammainare, e su questo c’è da credergli. Poi aggiunge – come sottolineavamo prima – che non sarà necessariamente legato alla linea politica del Terzo Polo: su questo c’è da credergli decisamente di meno. Si vedrà.

Stelio Fergola