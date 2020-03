Roma, 31 mar – In questa emergenza coronavirus appare chiaro che la sinistra italiana sia specializzata nel perdersi appresso a falsi problemi, perdendo di vista i pericoli mortali per gli italiani. Dopo il falso problema del razzismo nei confronti dei cinesi all’inizio dell’epidemia – e in questo è colpevole anche il governo giallofucsia per non aver messo in quarantena chi poteva essere positivo né chiuso le frontiere da subito, facendo dilagare i contagi nel Paese – ora c’è il falso problema dei pieni poteri ad Orban. Mentre in Italia abbiamo superato i 100 mila positivi e le 11 mila vittime, i leader della sinistra (ma anche ministri del governo Conte) lanciano l’allarme perché il Parlamento ungherese ha dato poteri speciali al premier per combattere l’emergenza coronavirus. “A Orban diciamo che bisogna combattere il coronavirus, non la democrazia. Ecco la differenza tra noi e i nazional-populisti. Loro appena possono hanno questo vizio: ridurre le libertà delle persone”. Così il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Lo stesso che – lo ricordiamo – ha minimizzato sui rischi dell’epidemia, andando in giro a fare aperitivi fino a che non è risultato positivo al virus.

Uno spettacolo indecente

E’ uno spettacolo indecente, ancor più perché intanto in Italia i medici in prima linea contro il Covid-19 muoiono anche per mancanza di dispositivi di protezione individuale, di tamponi, di mascherine. Mentre l’intera nazione è flagellata da un’epidemia che andava contenuta fin da subito e che invece dilaga per scelte scellerate e tardive del premier Giuseppe Conte, ora c’è chi – come il moderatissimo Matteo Renzi – chiede che la Ue cacci l’Ungheria. C’è chi come il ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova che con orgoglio afferma: “Noi l’uomo solo al comando l’abbiamo fermato”. Certo, M5S e Pd hanno fatto un governo per impedire agli italiani di tornare al voto, con il rischio che il leader della Lega Matteo Salvini vincesse le elezioni. Ma perché, scusate, data l’emergenza, Conte non va avanti a Dpcm? Non fa discorsi alla nazione parlando dalla sua pagina personale di Facebook?

I giallofucsia chiedono alla Ue di intervenire contro l’Ungheria

Dopo che ieri il Parlamento ungherese ha conferito a larghissima maggioranza pieni poteri al premier Orban per fronteggiare l’emergenza coronavirus, c’è chi nel Pd arriva a dire che ora l’Ungheria non è più una democrazia parlamentare. C’è chi, tra i 5 Stelle, arriva ad accusare la Ue che per colpa dei suoi tentennamenti condanna l’Ungheria alla dittatura. Il partito più anti italiano che ci sia, +Europa, definisce Orban un virus antidemocratico. Sempre nel partito di Emma Bonino c’è chi dice: “Fuori l’Ungheria dalla Ue e dentro l’Albania”. Da Laura Boldrini a Piero Fassino, in tanti sono usciti dall’ombra per invocare un intervento della Ue contro l’Ungheria. Tutto questo, lo ripetiamo, perché un parlamento democraticamente eletto ha dato poteri speciali al premier – come procedere per decreti, annullare le elezioni, punire chi non rispetta le restrizioni e altre misure simili a quelle decise in Italia da Conte – perché nel Paese c’è una grave emergenza. La stessa che c’è in Italia.

La maggioranza se la prende pure con l’opposizione

E invece che fa la sinistra italiana? Se la prende con l’Ungheria e con l’opposizione. Dopo aver parlato di “banale influenza” fino a che il virus non ha iniziato a fare strage di italiani, ora chiama in causa la Ue per difendere la democrazia. Quella stessa Ue che da sempre ignora le richieste italiane. Mentre è sotto gli occhi di tutti che i fondi stanziati per l’emergenza sono spiccioli, con cui è impossibile difendere famiglie e imprese, per la maggioranza giallofucsia il problema è che all’opposizione c’è chi difende la scelta democratica del Parlamento ungherese. Il problema quindi è che in Italia c’è chi difende l’Ungheria, non che andrebbero difesi gli italiani. Orban ora ha pieni poteri per difendere il suo popolo, e magari gestirà l’emergenza coronavirus anche alla luce degli errori commessi dal governo italiano. Ma per la sinistra e i grillini la priorità è cacciare l’Ungheria dalla Ue. Ecco in mano a chi stiamo.

Adolfo Spezzaferro