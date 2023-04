Roma, 28 apr – Il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni non ha dubbi: l’Italia ratificherà il Mes. Come rende noto l’Ansa, all’Ecofin informare di Stoccolma l’ex premier italiano afferma con una certa sicurezza l’adesione di Palazzo Chigi nonostante i rifiuti espressi finora.

Gentiloni: “L’Italia ratificherà il Mes”

Gentiloni così si esprime sul Mes: “Nei tempi e nei modi che il Governo e il Parlamento italiano decideranno la ratifica italiana del Meccanismo europeo di stabilità non dovrebbe essere in discussione. E’ stata decisa più di due anni fa”. Insomma, non ci sarebbe rifiuto che tenga per qualcosa che, in pratica, pare quasi obbligatorio. Il ministro delle Finanze spagnolo Nadia Calvino rincara la dose: “Attendiamo da anni la ratifica da parte di tutti gli Stati membri di questa riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, che è uno strumento importante per garantire la stabilità finanziaria dell’intera zona euro e speriamo che una volta che abbiamo già avuto l’avallo da parte della Germania, l’Italia ratifichi questo testo e quindi potremo disporre di una rete di sicurezza più completa nell’ambito della zona euro”.

Sulla riforma dell’Ue

Gentiloni ha parlato anche della riforma della governance economica Ue, dichiarando quanto segue circa le risposte non proprio entusiaste da parte della Germania: “Sto sentendo queste reazioni ma essendo italiano e sentendo anche altre reazioni che criticano la proposta questo normalmente potrebbe significare o che abbiamo davvero una proposta molto buona ed equilibrata o che si vive in un altro pianeta, ma non viviamo in un altro pianeta”. Infine: “Le differenze tra i diversi paesi ci sono ovviamente, ma ci si impegna in un dialogo. E’ una primissima occasione ne avremo molte altre, però io sono fiducioso che la base fornita dalla commissione può facilitare”.

Alberto Celletti