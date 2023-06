Roma, 26 giu – La triste verità è che solo il governo potrebbe impedire davvero una ratifica del Mes, visto che tutto il resto del Parlamento è quasi completamente orientato a votare sì al cosiddetto “meccanismo europeo di stabilità”.

Governo, Mes e l’inutile opposizione della Lega

Il Carroccio potrebbe opporsi quanto si vuole, ma non potrebbe evitare il decorso degli eventi, se il governo dovesse davvero decidere di ratificare il Mes. Questo per un semplicissimo motivo: quasi tutte le opposizioni sarebbero pronte a votarlo domani mattina. Ultimamente, dai banchi del centro, a confermarlo per l’ennesima volta è Carlo Calenda, il leader di Azione, che in un’intervista al Messaggero si dichiara “certo” che l’esecutivo prima o poi “dirà sì”, nonostante “un balletto con l’Ue che ci saremmo potuti evitare. Ci sarà un cambio di rotta, come su molte altre promesse elettorali. E se Meloni non avrà il sì della Lega, i voti arriveranno dall’opposizione”. Aggiungendo poi: “Sul Mes noi ci siamo, come abbiamo sempre detto. Così come sulla riforma della Giustizia del ministro Nordio, che sosterremo: il nostro progetto era molto simile”.

Le resistenze verbali della Meloni

Giorgia Meloni ha “trasformato” il suo “no categorico” di qualche mese fa in un “no provvisorio”, visto che il premier continua a negare l’opportunità di aderire al cosiddetto strumento sottolineando sempre quanto ci si riferisca all’oggi. E a rimandare un dibattito che, a settembre, potrebbe essere molto acceso. Le pressioni sono fortissime e vista la sostanziale incapacità della politica italiana di “deviare” da certi corsi prestabiliti, è molto difficile che non abbiano la meglio. Sebbene andrebbe ricordato sempre un fatto: l’Italia arriverebbe ultima sulla ratifica. Questo anche per ragioni di elettorati ostili che stanno ritartando un’eventuale resa dell’esecutivo. Ciò sta però anche a significare che qualche elemento di resistenza alle “agende”, nel Paese, ogni tanto si faccia vivo. Il che, forse, andrebbe valorizzato per il futuro.

Alberto Celletti