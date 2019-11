Roma, 26 nov – E’ ufficiale: le imprese italiane non sono soltanto le più tassate d’Europa, ma anche le più tassate al mondo. A conclamarlo sono i dati del rapporto Paying Taxes 2020 di Banca mondiale e PwC, una delle quattro più importanti società di revisione su scala globale. Ebbene, secondo lo studio, il carico fiscale complessivo sulle imprese nostrane è pari al 59,1% dei profitti commerciali (era il 53,1% nella classifica precedente) a fronte di un “peso” globale del 40,5% ed europeo del 38,9%.

In Italia è aumentato il carico contributivo per le imprese

Nel dettaglio, lo studio analizza la facilità nel pagare le imposte in 190 diversi Paesi e fotografa l’incidenza della tassazione dell’attività produttiva nelle singole Nazioni. In Italia, in particolare, è aumentato il Total Tax and Contribution Rate, ossia il carico fiscale e contributivo per le imprese (non la sola pressione fiscale), che è pari al 59,1% dei profitti commerciali, dal 53,1 nella classifica precedente. Il dato, spiega la classifica, “è essenzialmente riconducibile al venir meno degli sgravi contributivi introdotti quale misura temporanea non successivamente stabilizzata”, ossia il contributo di previdenza sociale per i dipendenti neoassunti.

Quanto costa pagare le tasse in termini di tempo

Sono poi 238 le ore impiegate dalle imprese italiane per adempimenti fiscali, un dato inalterato, sostanzialmente in linea con la media mondiale, ma superiore alla media europea. Sono quattordici i pagamenti annuali, mentre sempre in Italia le imprese impiegano 42 ore per la richiesta di rimborso Iva, contro le 18,2 ore della media mondiale e le 7 ore a livello europeo. Il tempo di attesa del rimborso è di 62,6 settimane e copre un periodo di sei mesi che va dall’acquisto del bene alla presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Adolfo Spezzaferro