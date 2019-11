Roma, 11 nov – Liliana Segre è il personaggio del momento, adesso la vogliono anche al Quirinale. “Vogliamo far partire da qui, da questo convegno, la proposta di candidare Liliana Segre alla presidenza della Repubblica, per togliere il Quirinale dalla partigianeria della politica”, è stata la proposta di Lucia Annunziata nell’ambito di un seminario in corso a Milano presso la Fondazione Feltrinelli. Proposta che ha subito raccolto il plauso di Carlo Verdelli, direttore di Repubblica.





Un presidente fuori dalle correnti

“Sottoscriviamo una proposta alta e nobile, quale quella di candidarla per sottrarre una carica così importante alla dinamica delle correnti, indicando un simbolo dell’idea che un’altra visione dell’Italia e dell’Europa è possibile”, ha detto Verdelli dal palco di Metamorfosi, il convegno organizzato da Huffpost in collaborazione con Gedi, spiegando come “ha scosso il mondo il fatto che in Italia sia stato ritenuto necessario un servizio di sorveglianza per mettere al riparo una donna così anziana e provata, subissata di minacce e insulti sulla rete. Ogni giorno c’è un atto di antisemitismo. In Danimarca ieri ottanta tombe sono state profanate nel cimitero ebraico: sottovalutarlo è gravissimo”. “Speriamo che Liliana Segre resista alle pressioni che sta subendo, è una persona pacata, so per certo che sta soffrendo per quello che succede, è turbata. Come abbiamo scritto, riflette se andare avanti con la missione della commissione” su razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio.

Lamorgese: “E’ il momento dell’equilibrio”

Sul caso Segre è intervenuta anche il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: “Il linguaggio urlato preoccupa perché da parole violente possono venire azioni violente”, ha dichiarato nel corso della sua visita alla Comunità Ebraica alla Sinagoga di Roma.

“Questo è il momento delle scelte e dell’equilibrio. È il momento della responsabilità da parte di tutti, non dobbiamo sottovalutare il problema, non è accettabile che ci siano parole d’odio”.

Cristina Gauri