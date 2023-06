Roma, 1 giu – Il maltempo non cessa di assediare la povera Italia. Contadina e cittadina, senza distinzioni, in un dramma che dopo aver devastato la Romagna sembra non volersi fermare.

Emergenza maltempo senza fine

Secondo quanto riporta l’Ansa, sono ben dieci le regioni sotto l’assedio, se non del maltempo direttamente, quanto meno di un’allerta generalizzata sulla base di previsioni metereologiche ancora terrificanti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria e Toscana. Allerta gialla per tutti, che mette in conto l’arrivo di temporali sempre più frequenti e diffusi su un’Italia che nonostante gli sfoghi pesantissimi delle scorse settimane, resta incredibilmente ancora in emergenza.

Un danno all’economia di proporzioni enormi

Danni ai raccolti, ai centri cittadini, perfino alle attività turistiche. Sarebbe sufficiente pensare che la stagione estiva starebbe in teoria per cominciare ma la situazione allarmante blocca tutte le attivitù che – di norma – in questo periodo aprono i battenti. Così, non casualmente, è avvenuto proprio in Romagna, dove è scattato il divieto di balneazione un po’ su tutto il litorale, dal Ravennate, passando per il Cesenate fino a giungere al Ferrarese. Secondo gli ultimi bilanci, l’alluvione romagnola ha coinvolto 100 comuni, di cui 43 colpiti dalle bombe d’acqua direttamente e altri 53 dalle frane in montagna e collina. Soltanto nell’area di Ravenna il disastro ha interessato più di 3mila edifici.

Alberto Celletti