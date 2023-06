Roma, 1 giu – Una multa per ogni clandestino non accolto. È questa l’ipotesi che l’Ue sta valutando per “affrontare” l’emergenza immigrazione. O, per meglio dire, per continuare a favorirla, visto che non si può interpretare in altro modo una “geniale” idea come questa, riportata anche dal Secolo d’Italia.

Ue, multa di 22mila euro per ogni clandestino non accolto

Multa salatissima, quella per ogni clandestino non accolto, se l’idea dovesse concretizzarsi in realtà: 22mila euro. Un’ipotesi di accordo, proposta dalla presidenza di turno svedese, che prevede delle quote obbligatorie per i ricollocamenti che – se non rispettate – dovrebbero condurre alla sanzione summenzionata. Pagare o accogliere, insomma. Come ogni buon ricatto che si rispetti. Tanto più che alcuni casi paradossali di accoglienza mostrano situazioni ben più onerose, tipo quello della Polonia, che ha accolto i rifugiati ucraini in fuga dal conflitto versando per ciascuno di loro 200 euro. L’obiettivo è quello di arrivare a quella “solidarietà obbligatoria” paventata qualche giorno fa. La quale è stata – per il momento – respinta dal governo italiano. Questo nonostante l’Italia e gli altri Paesi del Med 5 (Cipro, Grecia, Malta e Spagna) abbiano espresso “apprezzamento per gli sforzi della presidenza Ue per alcune proposte che vanno nella giusta direzione ma che richiedono ancora ulteriore lavoro per raggiungere soluzioni che siano effettive e sostenibili”.

Ricollocamento uguale immigrazione per sempre

Come spiegato più volte in passato, è lo stesso concetto di ricollocamento ad essere perdente. O vincente, ma se si attua una politica filo-immigrazionista. Ricollocare è solo un modo per spartire il fenomeno senza fermarlo. Ma d’altronde, Bruxelles sul tema, pur non avendo mai espresso dichiarazioni ufficiali, ha sempre tenuto una politica difficilmente interpretabile. Salvo qualche dichiarazione qui e lì di “ramanzina” per i cosiddetti “migranti economici”, negli ultimi dieci anni l’andazzo è sempre stato orientato a recepire quanti più clandestini possibili. La “pausa” dopo la protesta di circa metà dei Paesi membri che hanno addirittura chiesto fondi per le costruzioni di muri anti-flussi, non cambia un quadro che è sempre stato il medesimo.

Stelio Fergola