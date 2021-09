Roma, 6 set – “Non è liberta scegliere di mettere a rischio la vita degli altri“: è il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolto ai no vax. Intervenuto all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Pavia, il capo dello Stato usa parole forti contro chi non si è ancora vaccinato e fa un assist al governo Draghi sull’obbligo vaccinale.

Il monito di Mattarella contro i no vax

Finora Mattarella non era stato così duro nei confronti dei cosiddetti no vax. Il Presidente ha parlato di limitazione della libertà altrui nello scegliere di non vaccinarsi, pretendendo al tempo stesso di poter vivere come gli altri. “Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione, perché quell’invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui – è il monito di Mattarella -. Chi pretende di non vaccinarsi – naturalmente con l’eccezione di coloro che non possono farlo per motivi di salute – e comunque di svolgere una vita normale, frequentando luoghi condivisi, di lavoro, di intrattenimento, di svago, in realtà costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunziare a prospettive di normalità di vita”.

La condanna delle minacce: “Vanno sanzionate con doveroso rigore”

Il capo dello Stato poi condanna gli episodi di violenza da parte dei cosiddetti no vax. “Non posso non dire una parola sui fenomeni e sulle espressioni di violenza, di minacce che affiorano in questo periodo contro medici, contro scienziati, contro giornalisti, contro persone delle istituzioni. Sono fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza”, afferma. “La violenza e la minaccia di violenza va anche sanzionata con doveroso rigore, per tutelare coloro che – la stragrande maggioranza dei nostri concittadini – ha adottato comportamenti responsabili, avvertendo il comune dovere di solidarietà”.

Una moral suasion pro vax iniziata a luglio 2020

Le parole di Mattarella sono il culmine di una moral suasion iniziata alla cerimonia del Ventaglio del luglio 2020. Quando il capo dello Stato aveva detto che “la libertà non è il diritto di fare ammalare gli altri”. Alla stessa cerimonia del luglio di quest’anno, poi, aveva ribadito che vaccinarsi è un dovere civico e morale. Ancora, il 20 agosto al Meeting di Rimini Mattarella ha difeso a spada tratta il vaccino: “E’ lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci”, perché “la responsabilità comincia da noi”. Ora la ferma condanna di chi non si vaccina: mette a rischio la vita altrui.

Obbligo vaccinale, ora Draghi ha la strada spianata (Lega permettendo)

Insomma, dal Colle arriva un placet più che esplicito all’obbligo vaccinale. Ora il premier Mario Draghi ha davvero la strada spianata. Anche se per rendere obbligatorio il vaccino la strada in Parlamento è lunga (e impervia, visto il no della Lega). Inoltre tale obbligo sarebbe assolutamente inutile, oltre che odioso. Sì, perché la cosiddetta immunità di gregge – dati alla mano – è davvero dietro l’angolo.

Adolfo Spezzaferro