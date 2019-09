Roma, 4 set – “‘Sovranismo e populismo sono in Costituzione. Interpreto il concetto di sovranità e l’esercizio della stessa da parte del popolo’, parola di Giuseppe Conte (2018), lo stesso che sta per diventare premier del governo più anti-italiano, anti-sovranista e anti-popolo della storia…“. Così Giorgia Meloni su Twitter, mostrando il video di un intervento del premier, tenuto l’anno scorso all’Onu. La leader di Fratelli d’Italia è convinta che dietro l’inciucio M5S-Pd ci sia un disegno ben preciso: eleggere Romano Prodi presidente della Repubblica. Obiettivo: proseguire la vendita all’incanto dell’Italia all’Europa, nel solco di chi – come l’ex premier – è un campione di svendita di asset strategici della nazione. “Questo governo non avrà una vita lunghissima“, è convinta la Meloni, in un’intervista alla Stampa. “Siamo di fronte a due partiti e due classi dirigenti che si detestano. Stanno insieme solo con il dichiarato intento di impedire agli italiani di votare liberamente, di avere un governo stabile e omogeneo”, spiega la la leader di FdI. “Pensano all’infornata di nomine pubbliche che nel 2020 andranno a scadenza e a eleggere Prodi alla presidenza della Repubblica, espressione delle consorterie europee che ha già svenduto gli interessi italiani”.

“Un governo che garantisce burattinai e speculatori”

Meloni non esclude che la nuova maggioranza si spacchi per via degli interessi di parte: “La brama di potere e la miseria umana può fare miracoli, ma aspettiamo di vederli all’opera con i loro personalismi esasperati. Nasce un governo che garantisce i burattinai e i manovratori della speculazione. Al presidente Mattarella ho detto chiaramente che il presidente della Repubblica non è un notaio. Se nasce una maggioranza distante dalla volontà popolare, può comunque sciogliere il Parlamento. Non mi permetto di dare lezioni di diritto costituzionale al Presidente, ma non è obbligato a fare la scelta che sta facendo”.

Poi la Meloni analizza la crisi di governo scatenata dal leader della Lega Matteo Salvini. “Io avevo chiesto un’altra cosa: staccare la spina al governo il 27 maggio, all’indomani delle elezioni europee. I tempi sarebbero stati diversi, avremmo avuto il tempo per la manovra economica, il voto anticipato sarebbe stato automatico“. Da qui una critica al Carroccio: “La gestione della Lega di questa crisi ha creato parecchia confusione, soprattutto quando è stato proposto a Di Maio di fare il premier. Era auspicabile più condivisione tra i partiti di centrodestra”. Ma la Meloni è perplessa anche a proposito dell’altro partito di centrodestra: “Non credo che Forza Italia si voglia prestare a puntellare questo governo di sinistra. Mi sfugge però il posizionamento. Non capisco quale sia la linea, se quella di Tajani, della Carfagna, della Bernini”.

Ludovica Colli

