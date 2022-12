Roma, 5 dic – Giorgia Meloni punzecchia il Pnrr. Intervenendo al festival “L’Italia delle regioni”, il presidente del Consiglio ha espresso considerazioni critiche sui presunti aiuti europei per il rilancio delle economie dell’Unione.

Meloni sul Pnrr: “Non basta, Ue intervenga meglio su energia”



Come riporta Tgcom24, il premier Meloni ha parlato in toni quanto meno chiaroscuri del Pnrr, sottolineando in particolare che il Nex generation Eu “”non è più sufficiente, perché non poteva tenere in considerazione l’impatto della guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie. Bisogna fare di più a livello Ue, partendo dal caro energia“. Questo, sia chiaro, non prima di aver in qualche maniera elogiato il piano europeo, ritenendolo un passo importante. In ogni caso, la dichiarazione rimarca su un aspetto che potrebbe non essere secondario, ovvero che le risorse siano poche.

I “dibattiti” con Bruxelles

Continuano, in qualche modo, i “dibattiti” con Bruxelles, a corrente alternata. Proprio sul Pnrr l’Ue si era dimostrata più disponibile, a differenza del tema del tetto al contante dove, sebbene gli organi comunitari ancora non si siano espressi ufficialmente, l’approccio sembra essere essenzialmente ostile. Il presidente del Consiglio sembra tenere un atteggiamento estremamente prudente ma che, ogni tanto, provi a seminare quanto meno il dubbio.

Alberto Celletti