Roma, 23 feb – Non può essere una rissa ma solo un agguato squadrista, per un altro preside di Firenze. Praticamente, a prescindere e senza una completa osservazione dei fatti che hanno coinvolto il liceo Michelangiolo alcuni giorni fa. Una circolare che fa il paio con quella – vergognosa – scritta da un’altra preside, quella del Liceo Leonardo Da Vinci, di cui abbiamo abbondantemente trattato ieri.

“Può essere solo agguato squadrista”: così un altro preside di Firenze rincara la dose

Dopo la dirigente scolastica del Liceo, arriva a dare manforte il dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale. Con un denominatore in comune: l’antifascismo a tutti i costi e la definizione delle vicende un po’ come fa più comodo. Dal Leonardo Da Vinci al Duca d’Aosta la musica non cambia, nel suo imbarazzo come nella sua ripetività. E così i loro presidi Annalisa Savino e Luca Stefani non si fanno troppi complimenti e si arrogano il diritto di umiliare ancora di più i ragazzi. Più offensiva la prima circolare, più arrogante la seconda. In questa comunicazione, il “signor” Stefani pretende di far leggere a tutti la definizione del tutto arbitraria di violenza squadrista. Ovviamente, senza alcun dettaglio a comprovarla. Ma basta dire “è così perché è così”, come nelle migliori sospensioni della razionalità.

La Repubblica nata dalla “resistenza”



Ovviamente non poteva mancare la citazione sulla Repubblica antifascista e sul divieto di ricostituzione del Pnf, ma a quello siamo abituati ancora di più che in altre questioni. La questione, ancora più grave, riguarda la politicizzazione di atti che dovrebbero essere neutrali, in un contesto che al tempo stesso dovrebbe confermare questa neutralità, ovvero la scuola. Ma a quanto pare, non c’è verso. Come i bambini, i dirigenti scolastici della città decidono arbitrariamente di ignorare i fatti emersi e di inventarsi le situazioni. Chissà di cosa avranno parlato nei mesi scorsi, prima della violenza squadrista di turno, a quanto pare molto utile a fornirgli argomentazioni e presunta “solidità”.

Alberto Celletti