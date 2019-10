Roma, 26 ott – Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, accusati dell’omicidio di Luca Sacchi, hanno deciso di non rispondere al gip.





I due ventunenni ai quali vengono contestati il concorso in omicidio, rapina, detenzione e porto abusivo di armi, hanno preferito non rispondere alle domande del Gip nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli.

L’avvocato Alessandro Marcucci, difensore di Valerio Del Grosso, al termine dell’interrogatorio di convalida del fermo nel carcere di Regina Coeli riferisce i sentimenti del suo assistito: “Ha chiesto scusa per quello che è successo. Non voleva uccidere nessuno”. Spiega il difensore che Del Grosso “si è avvalso della facoltà di non rispondere e rimandiamo a un’altra occasione il confronto con i magistrati. E’ molto provato e dispiaciuto per quello che è successo“.

Secondo una delle ipotesi investigative, che gli inquirenti stanno vagliando, Luca e la sua fidanzata Anastasia, quella sera avrebbero voluto acquistare della droga. Per questo, avrebbero mostrato ai due delinquenti i soldi per comprarla. A quel punto, i due sospettati, arrestati dai carabinieri nella notte, avrebbero finto di andare a recuperare la droga in auto, ma sarebbero tornati armati, con l’intenzione di rapinare i ragazzi.

Trasferiti a Regina Coeli

I due sono stati rintracciati dopo la denuncia dei genitori di uno di loro, allarmati dalla scomparsa del figlio. Si tratta di Valerio Del Grosso e Paolo Pirini, due 21 enni romani. I due ragazzi, uno con precedenti per droga, sono stati interrogati dagli investigatori per diverse ore. Attualmente sono in stato di fermo e sono stati trasferiti nel carcere di Regina Coeli.