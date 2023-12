“Orgogliosi di aver fermato il cibo sintetico”: la Meloni gongola dopo lo stop alla “carne”

Roma, 12 dic – Un governo deludente sotto troppi aspetti che però su questo punto è impossibile da attaccare. Lo sa bene il premier Giorgia Meloni, che gongola dopo lo stop alla vendita e produzione del cibo sintetico che tanta polemicha ha generato nelle solite “sinistre ambientaliste”.

Meloni: “Siamo i primi ad aver detto no al cibo sintetico”

Come riporta Agenzia Nova, il presidente del Consiglio Meloni gongola, e non ha ragione di non farlo, sullo stop al cibo sintetico: ““Siamo la prima Nazione al mondo” ad aver imposto lo stop, “e siamo orgogliosi di poter essere un modello da seguire anche su questo”. Il tutto in un videomessaggio inviato in occasione dell’Assemblea nazionale di Confagricoltura. Poi ha aggiunto: ““Abbiamo lavorato per valorizzare le nostre filiere, per stimolare la produzione nazionale, per difendere il nostro modello agroalimentare, la nostra biodiversità, i cibi di qualità dall’omologazione e dall’impoverimento. Abbiamo lavorato per dare declinazione concreta a quel concetto di sovranità alimentare diffuso in tutto il mondo che coincide con il diritto di un popolo di scegliere il proprio modello produttivo e il proprio sistema di alimentazione”

Durerà?

Il problema è sempre lo stesso, sulla questione in oggetto come in molte altre. Anche ammesso e non concesso si resista, come indubbiamente il caso in esame mostra, c’è un mondo intero che spinge per andare in una direzione opposta, incredibilmente dannosa degli interessi nazionali, per quanto riguarda la produzione agricola di qualsiasi specie. In ogni caso, un plauso alla Meloni e allo stop al cibo sintetico non può non essere espresso.