Roma, 23 set — Il «voto utile» per Gianluigi Paragone? «Quello per Italexit». Risponde così ai microfoni del Primato Nazionale il leader di Italexit a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale tenutosi ieri a Roma. L’appello di Paragone è rivolto soprattutto al 40% di indecisi: Italexit, il più consistente tra i cosiddetti «piccoli partiti», dovrà affrontare la sfida con la fatidica soglia del 3% necessaria all’ingresso in Parlamento. Secondo Paragone, gli indecisi «hanno in mano la carta vincente per fare cambiare il corso degli eventi, sballerebbero completamente i sondaggi e i calcoli del Palazzo. Mi auguro che queste persone capiscano che il voto è importante e che con il sostegno dato alle forze estranee al mondo Draghi potremo guadagnarci la loro fiducia e ricompensa».

Cristina Gauri

Intervista: Valerio Benedetti