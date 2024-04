Pd griffato Schlein per le europee: la bufera a sinistra è uno spettacolo

Roma, 22 apr – Pd, ma con Elly Schlein stampato sopra. Tipo Silvio Berlusconi con Forza Italia, per intenderci. A sinistra, ovviamente, scoppia il putiferio e il caos. E si entra nei soliti cortocircuiti ingestibili tipici del Nazareno e del suo universo politico…

Pd, marchio Schlein sul simbolo per le europee: a sinistra impazziscono

In effetti Schlein vuol dire qualità, nel senso più caciarone del termine perfino per i dem nostrani. Quindi ci permettiamo di ironizzare e di dire: il Pd alle europee con un simbolo “abbellito” dalla parola Schlein sarebbe un sogno. Peccato che, molto probabilmente, non potremo goderci uno spettacolo simile. Perché a sinistra, alla minima idea di personalismo, perdono completamente la brocca, come si dice in gergo. E così è anche in questo caso. Insomma, caro Nazareno, sarebbe bello che ci facessi questo altro regalo: Pd con Schlein, segno di indissolubile forza…

La sollevazione di Prodi

“Ma con che faccia poi ci batteremo contro il premierato di Giorgia Meloni, se Elly Schlein mette il suo nome nel simbolo, addirittura alle Europee?”. Così si è espresso Romano Prodi ai massimi dirigenti del partito. La “proposta indecente” è arrivata in mattinata cogliendo di sorpresa tutti. Anche Graziano Delrio e Gianni Cuperlo non ci stanno: “Siamo contro i partiti personali e le scelte leaderistiche”. Poi le immancabili Laura Boldrini, Susanna Camusso, Roberto Speranza. Notare che anche quando si lavano i panni in casa, il caos imperi sovrano. Ovviamente si parla di attacco alla democrazia, immancabile negli schemi nazareniani. Schlein dice che ci rifletterà. Probabilmente dovrà ritirare la proposta. Anche se, come viene sottolineato, non rinuncia a una “minaccia” (che per noi sarebbe invero quasi una svolta comica): “Se non c’è il mio nome mi candido capolista ovunque”.

Aurelio Del Monte