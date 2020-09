Roma, 3 set – Anche Marta Fascina, la nuova compagna di Silvio Berlusconi dopo Francesca Pascale, è positiva al coronavirus. La deputata 30enne di Forza Italia, a quanto si apprende, ha fatto ieri il tampone come l’ex premier (anche lui positivo) ed è in isolamento ad Arcore. La Fascina ha trascorso con l’ex Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa della primogenita Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. E stando alle ricostruzioni è proprio a Villa Certosa che sarebbe avvenuto il contagio.

Villa Certosa il “focolaio” berlusconiano

Anche i figli dell’ex premier Barbara e Luigi sono risultati positivi al coronavirus, già un paio di settimane fa, e stanno trascorrendo l’isolamento domiciliare in stanze diverse proprio a Villa Certosa. Il leader di Forza Italia, secondo quanto si è saputo e come riportato dal Primato Nazionale, ha lasciato Villa Certosa il 19 agosto, appena appreso che potevano esserci positivi in famiglia, e si è trasferito ad Arcore. Pochi giorni prima, la sera di Ferragosto, Berlusconi a Villa Certosa avrebbe ospitato una festa con alcune decine di persone. Rientrato ad Arcore, Berlusconi si è sottoposto a due tamponi e a un test sierologico, risultati negativi, e nella sua villa in Brianza ha ricevuto diversi esponenti politici da tutta Italia lavorando alla compilazione delle liste per le elezioni regionali. Il 27 agosto, poi, secondo quanto risulta, Berlusconi si sarebbe nuovamente trasferito in Francia, a Valbonne, dalla figlia Marina. Tornato ad Arcore il primo settembre, Berlusconi si è poi sottoposto al tampone, risultato positivo. E’ asintomatico e continua a lavorare alla campagna elettorale restando in isolamento.

Chi è la nuova fidanzata dell’ex Cav

La Fascina, classe 1990, originaria di Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, ma cresciuta in Campania, a Portici, è laureata in Lettere, e di professione è “addetta stampa” (con un’esperienza nell’ufficio stampa del Milan) e “public relation specialist“. E’ ufficialmente al fianco del leader del suo partito da quando l’ex Cav si è lasciato con la Pascale. Risulta anche lei asintomatica. A scopo precauzionale l’intero entourage berlusconiano domani farà un controllo.

Ludovica Colli