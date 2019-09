Roma, 26 set – Il duello Tv tra Matteo Renzi e Matteo Salvini si svolgerà martedì 15 ottobre, in seconda serata su Rai1, al termine della partita Italia-Liechtenstein, gara valevole per la qualificazione al Campionato Europeo di calcio 2020. Lo comunica la redazione di Porta a Porta. Il confronto dei “due Mattei” nel salotto di Bruno Vespa si preannuncia infuocato dopo i botta e risposta di queste ultime settimane. Proprio durante una puntata di Porta a Porta, l’ex segretario del Pd Renzi aveva invitato il leader della Lega Salvini a un faccia a faccia in Tv. Immediata la replica dell’Interno, che ha accettato la sfida. Si trattava soltanto di trovare la data. Ora l’appuntamento è fissato.

I due avversari ancora più ai ferri corti dopo il Conte bis

I rapporti tra i due avversari si sono inaspriti a partire dalla nascita del governo giallofucsia, di cui Renzi è il deus ex machina. Per il leader del Carroccio, però, l’ex premier è doppiamente colpevole, visto che pur di salvare la poltrona ha prima dato vita all’inciucio M5S-Pd-LeU e poi ha fatto la scissione dai dem. Dal canto suo, invece, il senatore di Scandicci ha più volte ripetuto che ha fondato Italia Viva proprio per dedicarsi a combattere la destra e il leader della Lega (anche se si augura che le prossime Politiche si tengano a fine legislatura, nel 2023). Staremo a vedere, è proprio il caso di dire.





Adolfo Spezzaferro

Commenti

commenti