Roma, 30 mag – Droni all’attacco di Mosca nella notte, come riporta l’Ansa. Un fatto che sembra il “seguito” di quanto avvenuto a inizio maggio.

Droni su Mosca: colpiti diversi edifici



I droni che hanno attaccato Mosca hanno colpito diversi edifici nella notte. Lo ha reso noto, su Telegram, il sindaco della città, Sergej Sobyanin. Da quanto emerso, non ci sarebbero danni grossi ma solo minori e nessun ferito grave. L’agenzia Ria Novosti, per il resto, ha riportato quanto dichiarato dai servizi di emergenza, i quali hanno fatto rapporto su due palazzi residenziali colpiti: il primo è sulla Via Profsoyuznaya, nel sud-ovest della capitale, mentre il secondo è un palazzo di 24 piani sulla Via Atlasova, a Sud. Anche il governatore della regione Andrej Vorobyov, ha parlato dei droni, invitando la popolazione a mantenere la calma.

Ancora raid sull’Ucraina



Se i droni attaccano Mosca, Mosca non interrompe l’offensiva sull’Ucraina. E così si moltiplicano gli attacchi su Kiev: l’ultimo ha portato a un morto e quattro feriti. Il raid è il terzo imbastito dal Cremlino in appena 24 ore, sintomatico di una intensificazione evidente. Per il comando militare ucraino, comunque, “il nemico cambia costantemente le armi per l’attacco dopo il drone combinato missilistico e poi balistico, l’aggressore ha utilizzato esclusivamente UAV”. Del resto, anche i russi usano i loro droni sulla stessa Kiev: circa 20, secondo quanto emerso negli ultimi aggiornamenti, sono stati lanciati contro la capitale. Alcuni pezzi di alcuni di essi hanno provocato un incendio nel distretto meridionale di Darnytskyi, ma anche bruciato tre auto nel distretto centrale di Pechersky.

Alberto Celletti