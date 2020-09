Pontassieve, 10 set – Fatima, la donna che ieri ha aggredito Matteo Salvini si chiude nel silenzio e per adesso non sembra affatto pentita del gesto di ieri. Dopo aver strattonato il leader della Lega per strada a Pontassieve, in provincia di Firenze, strappandogli la camicia e la catenella con rosario che portava al collo al grido di “Io ti maledico” e altre frasi incomprensibili, la donna congolese è stata raggiunta telefonicamente dall’AdnKronos ma ha tenuto il punto, facendo presente che non fosse obbligata a rilasciare dichiarazioni. “Non dico niente dell’aggressione, sto facendo altro e non voglio parlare. Non sono obbligata e non me la sento di dire niente“, dichiara Fatima.

“Non sono obbligata a parlare con voi, vero?”

L’agenzia di stampa riferisce di una “voce inizialmente impercettibile, incerta come sommessa”. Una voce che però “diventa squillante e finalmente chiara” quando la donna viene incalzata sui motivi che la hanno spinta ad aggredire Salvni. “Non sono obbligata a parlare con voi, vero?“, ribadisce tagliando corto. “Si è pentita?“, le chiedono in extremis prima che la donna riagganciasse. “Mi dispiace…“, dice troncando la conversazione. Non è chiaro se riferendosi al fatto che fosse dispiaciuta del suo gesto violento contro Salvini oppure al fatto che stesse riattaccando il telefono senza rispondere.

Laureata, integrata, impegnata nel sociale. Altro che turbe psichiche

Insomma, una chiara, lucida volontà di non voler rispondere. Altro che “pazza”, quindi, come volevano farla passare ieri gli avversari politici del leader della Lega e i giornali schierati con i giallofucsia. Altro che “emarginata” o “vittima dell’odio razzista”. Niente di tutto questo: Fatima è laureata e perfettamente integrata nel piccolo comune toscano nonché impegnata nel sociale. E di certo in linea con il sindaco di Pontassieve, Monica Marini, che il giorno prima del comizio di Salvini, ha condiviso un post dell’Associazione Pontassieve Futura, in cui si leggeva: “Pontassieve è accogliente ma qui Matteo Salvini, almeno per noi, non è un ospite gradito. Pontassieve non si Lega“. Sebbene ieri media e politici si siano affrettati a precisare che il gesto della donna africana non fosse premeditato e che Fatima non c’entrasse nulla con la protesta in atto contro Salvini da parte di altri cittadini, non è complottistico – tenendo conto che la donna lavora per il Comune di Pontassieve – ritenere che si tratti di un’avversaria politica, di certo più vicina ai tanti esagitati dei centri sociali che vanno a cantare “Bella Ciao” contro il leader della Lega che all’illustre concittadino Renzi, almeno nei modi – più che una persona con problemi psichici.

Adolfo Spezzaferro