Roma, 26 set – Alla fine la Corte Costituzionale con una sentenza senza precedenti per il nostro Paese apre al suicidio assistito. Dopo avere concesso un anno al Parlamento per intervenire con una legge aggiornata (ma con un nulla di fatto), la Consulta cancella dal codice il reato di “agevolazione al suicidio” previsto dall’articolo 580 del codice penale, e che finora era punito allo stesso modo della istigazione. Da adesso, a determinate condizioni, chi aiuta il prossimo a morire non sarà più punibile. Le condizioni sono che il proposito di suicidio sia “autonomamente e liberamente formatosi” e che il paziente sia “tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche e psicologiche che egli reputa intollerabili ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli”. In linea con la sentenza, la Corte subordina la possibilità di ricorrere alla “morte a comando” “al rispetto delle modalità previste sul consenso informato, sulle cure palliative e sulla sedazione profonda continua”, nonché “alla verifica sia delle condizioni richieste che delle modalità di esecuzione da parte di una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, sentito il parere del comitato etico territorialmente competente”. Queste ultime condizioni, precisa la Consulta, si sono rese necessarie “per evitare rischi di abuso nei confronti di persone specialmente vulnerabili, come già sottolineato nell’ordinanza 207 del 2018”. Infine, la Corte continua ad auspicare “un indispensabile intervento del legislatore”. Quindi – sia chiaro – nessun via libera dunque all’apertura anche in Italia delle “cliniche della dolce morte”.

Processo Cappato, ora si apre a assoluzione

La prima conseguenza diretta della sentenza è l’apertura verso una assoluzione nel processo da cui tutto è scaturito: quello a carico del radicale Marco Cappato per avere accompagnato a morire nel febbraio 2017 il disc jockey Fabiano Antoniani, detto Dj Fabo, reso cieco e paralitico da un incidente stradale. Per il tesoriere dell’associazione radicale Luca Coscioni, con questa sentenza, “ora siamo tutti più liberi“. “La Consulta ha deciso: chi è nella condizioni di Fabo ha diritto a essere aiutato. E’ una vittoria della disobbedienza civile, mentre i partiti giravano la testa dall’altra parte”, commenta a caldo Cappato, che fino a prima della sentenza della Consulta rischiava fino a 12 anni di carcere.

Alberto Gambino, prorettore dell’Università Europea di Roma e presidente di Scienza&Vita condanna la decisione della Consulta: “La Corte ha ceduto a una visione utilitaristica della vita umana, ribaltando l’articolo 2 della nostra Carta, che mette al centro la persona umana e non la sua mera volontà”. Per il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, “quello che chiediamo ora al Legislatore è che chi dovesse essere chiamato ad avviare formalmente la procedura del suicidio assistito, essendone responsabile, sia un pubblico ufficiale rappresentante dello Stato e non un medico“. Afferma il “Prevedo – ha aggiunto – che ci sarà una forte resistenza da parte del mondo medico”. La Conferenza episcopale italiana esprime preoccupazione e prende le distanze dalla decisione della Consulta: “Si può e si deve respingere – scrive la presidenza dei vescovi italiani facendo proprie le parole del Papa – la tentazione – indotta anche da mutamenti legislativi – di usare la medicina per assecondare una possibile volontà di morte del malato, fornendo assistenza al suicidio o causandone direttamente la morte con l’eutanasia”.

